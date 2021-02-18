Рекордные -24,5: Петербург пережил самую холодную ночь с начала зимы

В Петербурге было -24,5 градуса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики не обманули и сильные морозы, рекордные для нынешней зимы, пришли в северо-западную часть России. Петербург и Ленинградская область пережили самую холодную ночь с начала зимы. В Городе температура совсем немного не дотянула до прогноза в -25 градусов.

- Утром 18 февраля на центральной метеостанции города столбик термометра опустился до -24,5 градусов, повторив наиболее низкое значение пятилетней давности. 8 января 2016 года в Санкт-Петербурге также было -24,5, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик города Александр Колесов.

Впрочем, раньше бывали зимы и похолоднее, а ниже -25 в последний раз метеорологи регистрировали ровно десять лет назад - 19 февраля 2011 термометры показывали -25,2 градуса. Тот год вообще был морозным и в середине февраля 2011 в Петербурге был долгий период с температурами от -20 до -27 градусов.

В Сосновом Бору было -36. Фото: читательница "КП-Петербург" Лидия

Но что такие температуры жителям Ленинградской области, которые утром 18 февраля увидели на градусниках -30, а кое-где и все -36. Такой лютый мороз был в Сосновом Бору, о чем рассказала читательница «Комсомолки» Лидия.

Днем в Петербурге и Ленинградской области немного «потеплеет» - днем будет -15...-18. Ну а спадут морозы только к длинным выходным, которые на этой неделе начнутся с воскресенья. Тогда ночью будет около -10, а днем в районе -5 градусов. Вместе с этим пойдет снег.

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