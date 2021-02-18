Артист Андрей Мягков был главной звездой зимних праздников почти в каждой российской семье. Ведь благодаря и ему, мы традиционно каждый Новый год, 31 декабря ходим в баню и не по одному разу пересматриваем \\"Иронию судьбы, или с легким паром\\", где он сыграл Женю Лукашина. Сегодня стало известно, что Андрей Мягков умер. Предварительный диагноз - острая сердечная недостаточность.Его уход стал большим ударом для коллег, друзей и близких. Утрату оплакивают даже те, кто всего лишь раз снимался вместе с актером. Одной из таких стала актриса Лия Ахеджакова, которая восприняла смерть артиста с грустью в сердце.- Лия Меджидовна, здравствуйте, - позвонил корреспондент \\"КП\\" актрисе.- Про Мягкова? - сразу поняла артистка.- Да, можете?- Могу. Вы знаете, никаких контактов с Андреем у меня не было. Снимались мы в разных сценах. Я с ним не партнерствовала. Один раз была общая сцена, где мы были вместе и все. Но мне очень больно. Я очень сочувствую, знаю, что он тяжело уходил. Больше ничего сказать не могу. Я не виделась с ним многие годы, лет 40 назад мы были вместе.Сам Андрей Мягков признавался, что у него не со всеми артистами со съемочной площадки складывалась настоящая дружба. Но теплые воспоминания он хранил о каждом из них. Об этом актер признавался в своем последнем перед смертью интервью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Для меня каждый момент съемок памятный»: Последнее интервью Андрея Мягкова перед смертьюСыгравший роль Жени Лукашина артист перед Новым годом рассказал корреспонденту \\"КП\\" о фильме \\"Ирония судьбы, или с легким паром\\". Это оказался последний его разговор с прессой (подробности)Звезда \\"Иронии судьбы\\" Андрей Мягков умер на руках у жены82-летний актер скончался в своей квартире в центре Москвы (подробности)