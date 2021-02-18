Народный артист РСФСР, бессменный Женя Лукашин, несравнимый старший статист Анатолий Новосельцев. 82-летний актер Андрей Мягков был одним из самых знаменитых и уважаемых артистов. Кажется, что сравниться с ним по популярности ролей мог только Александр Демьяненко, сыгравший Шурика. По злому стечению обстоятельств обоих артистов не стало из-за проблем с сердцем. Артист Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года от острой сердечной недостаточности. Актер не любил публичность и редко общался с журналистами. Но накануне Нового года для «Комсомолки» сделал исключение, рассказав о съемках «Иронии судьбы, или с легким паром». К сожалению, беседа с корреспондентом «КП-Петербург» стала для Андрея Мягкова его последним интервью. Приводим его без сокращений.- Андрей Васильевич, помните, как вам предложили сниматься в «Иронии судьбы»?- Конечно, я сразу согласился сниматься в этом фильме. Свою роль для меня сыграли и режиссер, и сам сценарий. Мне показалось, что там много возможностей для интересной работы. И это такая новогодняя история любви. Однако это было так давно, что, честно признаться, я не помню свой первый съемочный день. Хотя на съемках все моменты были забавные, все хорошие, все памятные.- Говорят, что были какие-то сложности в игре возлюбленных?- Нет, сложностей в игре возлюбленных не было. У нас с Барбарой Брыльской были нормальные рабочие отношения. Но вне съемок с ней мы никак и никогда не встречались.- А с другими актерами у вас сложились дружеские отношения?- Дружеские отношения с другими актерами сложились. Я очень хорошо относился и отношусь к актеру Шуре Ширвиндту. Но панибратских отношений не было. Такое не часто происходит. Я снимался за все время примерно с 300 актерами, если не больше. И что, со всеми дружить? Дружба складывается не таким образом. Не благодаря совместной работе. Это редкий случай, когда складываются дружеские отношения. Это прописные истины.- Правда, что для правдоподобности вы выпили перед съемками сцены в бане?- Неправда, наговор! Это было, но не перед съемками… А когда точно, не скажу.- Говорят, что Эльдар Рязанов иногда был мягкий, иногда жесткий?- Да, это такой характер - режиссерский. Он должен уметь быть и мягким, и жестким, и требовательным, и все это было у Эльдара Александровича. Но конкретных примеров не приведу, 45 лет ведь уже прошло. Многое уже забылось. Хотя каждый съемочный день отличался какими-то событиями.- Трудностей во время съемок не испытывали?- Трудности возникали – профессиональные. Все эпизоды сложные были. Но на экране все выглядело легко и просто. Это так Эльдар Александрович сумел сделать. Он нас наставлял, подбадривал.- На съемках фильма было использовано ноу-хау, снимали картину сразу на три камеры…- Да, впервые было три камеры. Но тут, скорее, режиссерские и операторские трудности, не актерские. Мы сами не обращали на это внимания. Там много находок было, например, снег искусственный. Но дискомфорта из-за этого не было. Мы даже не замечали.- Помните, что картину даже хотели запретить из-за якобы пропаганды пьянства?- Да, я к этому относился как большой глупости, идиотизму.- Потом сняли продолжение, но уже другой режиссер. А сам Эльдар Рязанов планировал?- Не было разговоров о том, что будет продолжение. Эльдару Александровичу и нам всем казалось, что история эта закончена. Какое может быть продолжение? Эльдар Александрович никогда не возвращался к тому, что сделано. А повторять или продолжать он не любил.- Можно сказать, что это ваш любимый фильм?- Нельзя так сказать. Потому что это извращение - каждый год показывать по несколько раз. Любой шедевр покажется надоедливым. Нельзя надоедать зрителям. У меня такое мнение. Но у зрителей, я знаю, есть другие мнения. Им нравится каждый Новый год смотреть эту картину. Хотя мне кажется, это перебор. А им кажется, это очень хорошо.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Иронии судьбы» - 45 лет!: Рыба все-таки не была гадкой, или как снимали сцены поцелуев Барбары Брыльской и Андрея Мягкова«Комсомолка» вместе с Андреем Мягковым, Лией Ахеджаковой и оператором картины вспоминает, как снималась главная новогодняя лента (подробности)Звезда \\"Иронии судьбы\\" Андрей Мягков умер на руках у жены82-летний актер скончался в своей квартире в центре Москвы (подробности)