На кастрацию бездомных животных в Санкт-Петербурге выделили 7,5 млн рублей

На кастрацию бездомных животных в Петербурге потратят 7,5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня в Петербурге проживает около 5 тысяч бездомных собак. Кошек в разы больше – их число оценивается от 70 до 100 тысяч. Об этом во время онлайн пресс-конференции в четверг, 18 февраля, рассказал начальник Управления ветеринарии города Юрий Андреев. Он также добавил, что больше половины безнадзорных собак в Петербурге вакцинированы против бешенства и не способны размножаться. Напомним, что именно с помощью кастрации в Петербурге регулируют численность уличных животных. В 2020 году за счет бюджета операции провели 1781 собаке и 1336 кошкам.

В этом году работа с бездомными животными продолжится – на это выделено 7,5 миллионов рублей. Средства пойдут на кастрацию примерно 800 кошек и 2 тысяч собак, а также на вакцинирование и чипирование.

В Петербурге планируют сделать два государственных приюта для бездомных животных. Фото: Олег ЗОЛОТО

– По федеральному закону, отловленные животные без владельцев должны поступить в приют на 10 дней на карантин. Содержание в приютах тоже финансируется бюджетом и находится в ведении управления ветеринарии, – объяснил Юрий Андреев.

Напомним, что сегодня в городе работает порядка 17 приютов для животных, однако все они частные. В Смольном их поддерживают субсидиями. Городские власти также планируют открыть два государственных приюта для бездомных животных. Ранее такое поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов. Как отметил Юрий Андреев, сразу несколько органов исполнительной власти сейчас работают над этим вопросом, но о сроках открытия приютов пока говорить рано.

В Петербурге живет до 100 тысяч бездомных кошек. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Достаточно много людей испытывают проблемы с содержанием животных, которые по каким-то причинам стали для семьи обузой. Это может быть аллергия, неразумное решение о взятии питомца в дом, переезд, смерть владельцев, – добавляет Юрий Андреев.

КСТАТИ

23 февраля в Петербурге уже в седьмой раз пройдет мероприятие SpayDay – день кастрации животных. В этот день горожан призывают не быть равнодушными и привезти на операцию домашних и уличных животных. В этом году в Петербурге участие в акции примут около 70 ветклиник, где кастрация будет проводиться со скидками или даже бесплатно.