«Он ушел под воду, потом вынырнул и крикнул - я потерял парик!»: Андрей Мягков едва не погиб на съемках «Жестокого романса»

Андрей Мягков едва избежал гибели на съемках Фото: кадр из фильма

Артист Андрей Мягков, кажется, навсегда вписал свое имя в историю кино и еще долгие годы не будет сходить с экранов наших телевизоров. Бессменный Женя Лукашин из «Иронии судьбы», несравнимый старший статист Анатолий Новосельцев из «Служебного романа» и Юлий Карандышева из «Жестокого романса» скончался в Москве на 83 году жизни. Соболезнования о гибели артиста выражают его многочисленные поклонники, коллеги и друзья. Среди них и оператор Вадим Алисов, который снимал и «Иронию судьбы», и «Жестокий романс». Смерть артиста напомнила ему, как во время съемок Андрей Мягков чуть было не погиб в Костроме.

- У нас не было фантастической дружбы, но мы беседовали с ним. Он был человек очень осторожный в плане высказывания своего мнения, как и Рязанов. Они не хотели публиковать свое мнение о каком-то произведении. Потому что все сразу начинали апеллировать именно этим, - поделился с «КП-Петербург» Вадим Алисов. - Он был предан профессии и очень серьезно занимался ею. В «Жестоком романсе» он очень много работал с Ларисой Гузеевой, обучал ее. Она сейчас звезда, я боюсь ее обидеть. Но тогда она была еще начинающий актрисой. И он с большим интересом разговаривал с ней. Общение с ним давало ей заряд творчества.

Мягков помогал Гузеевой на съемках Фото: кадр из фильма

Все артисты в Костроме жили вместе в одной гостинице. Иногда некоторые из них собирались в ресторане, чтобы покутить. Но Андрея Мягкова среди них видели только один раз.

- Он приезжал на съемку, работал и уезжал. Андрей не был балагуром, который в ресторане гуляет и рассказывает анекдоты. Такого я не замечал. Но однажды средь бела дня я зашел в ресторан и увидел Андрея, который был выпивший и что-то вещал. Я говорю: «Андрей, что-то на тебя не похоже, ты выпиваешь посередине дня, в ресторане, да и еще в компании». А он отвечает: «Это девятый день моей гибели». И тут я понял, что он имеет в виду, - вспоминает Алисов.

По словам Вадима Алисова, на съемках «Жестокого романса» Андрей Мягков чуть было не погиб.

- Это действительно был девятый день с того момента, когда Андрея лишь тонкий волосок отделял его от гибели, - делится Алисов. – На съемках он на лодке, гребя веслами, должен был как можно ближе подойти к колесному пароходу, который участвовал как дополнительная единица флота. Мы с ассистентами взгромоздились с камерами на мосток для стирки белья и снимали. А Андрей подплывал как можно ближе к пароходу, который шел как можно ближе к берегу. С берега все время шли команды: «Андрей ближе, ближе». И в один момент его затянуло, он очень близко подошел. Андрей попал под колеса и пошел на дно. Я не выключал камеру. Помню, как мимо меня прошел ассистент, и я ему сказал: «Мы снимаем последние минуты жизни великого актера». И вдруг Андрей выплывает из воды. И плывет к берегу. Подплыл и говорит: "Я очки спрятал, а нашлепку (маленький паричок) потерял".

Андрей Мягков на лодке чуть не погиб под "Самарой" Фото: кадр из фильма

Андрея Мягкова тут же отвели переодеваться, а потом все отправились смотреть съемку, чтобы понять, что произошло на воде.

- На камере было видно, что Андрей греб спиной к носу лодки и в какой-то момент пароход ударил по носовой части и разбил нос лодки. Андрей упал в воду. Сначала всплыли щепки, а затем он. Сразу после этого пароход разбил еще и кормовую часть лодки, - делится оператор. – Посмотрев это, Андрей переоделся и поехал на вокзал, он опаздывал на поезд «Кострома-Москва». Еле успел, но ему не нашли места, поэтому всю дорогу он ехала в тамбуре. Так он покинул Кострому. А потом приехал на съемки обратно и отметил 9-ый день своей «гибели».

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