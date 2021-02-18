Проблемы с деньгами и душевная боль: друг Андрея Мягкова откровенно рассказал о последних годах его жизни

Андрея Мягкова не стало в четверг, 18 февраля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Знаменитый актер театра и кино, звезда «Служебного романа», «Иронии судьбы» и множества других известных фильмов и спектаклей Андрей Мягков до конца жизни сожалел о судьбе российского театра. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказал его друг, Народный артист России Георгий Штиль.

- Мы с Андреем были знакомы, наверное, лет пятьдесят, - вспоминает Георгий Антонович. – Встретились впервые на гастролях в Москве. Просто случайно – в буфете. Оказалось, он меня на тот момент уже знал, я его тоже. Так что мы даже имен друг друга не спросили – просто подошли и завязали разговор. Андрей был замечательный, конечно. Очень скромный, коммуникабельный. Наш мужик, одним словом.

Знаменитый актер, Народный артист России Георгий Штиль был знаком с Андреем Мягковым на протяжении пятидесяти лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, несмотря на всю коммуникабельность и открытость, вспоминает наш собеседник, настоящих близких друзей у Мягкова было немного. Каждого нового человека он сначала пристально и досконально изучал, наблюдал за ним, держась поодаль, и только потом разрешал войти в свое окружение. Но даже с теми, кого он к себе допускал, Андрей Мягков говорил далеко не обо всем.

- Мы ни разу не разговаривали про какие-то хобби, про семью, про деньги, - вспоминает Георгий Штиль. – Андрей сторонился всех этих тем, ему просто не нужно было это с кем-то это обсуждать. Да и не принято у нас как-то лезть в личные дела – хотя, например, я знал, что у него в последние годы возникли сложности с деньгами. Как у нас у всех, впрочем. Но он не жаловался, вообще никак это не затрагивал. Поэтому мы беседовали в основном про театр.

Театру, по словам Штиля, Мягков посвящал себя всего. Но и то, что широкому зрителю он известен в основном по ролям в кино, его особо не тяготило – к невероятной популярности Жени Лукашина и Анатолия Новосельцева из «Иронии судьбы» и «Служебного романа» он относился с пониманием, хотя и без особого восторга.

Широкому зрителю Андрей Мягков известен прежде всего по киноролям, но сам он до конца жизни оставался чистым театральным актером. Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы или С легким паром!"

- Он все-таки был чистым театральным актером, - признался Георгий Антонович. – Настоящим рыцарем театра. И судьба русского театра стала его главной болью в последние годы. Он чувствовал и понимал, что театр меняется – в нем становится меньше переживаний, умение прочувствовать роль отходит на второй план, а вперед выступает эпатаж, какие-то броские образы, крикливость – и это его мучило. Я помню, как мы встретились полтора года назад – опять же, во время гастролей. Он сидел в буфете, обедал, я подсел к нему. Мы поговорили очень коротко и опять же о театре. Он переживал, что в театре стало слишком мало культуры, жаловался, что на сцену пришел мат. Сказал мне «жалко, что нет Товстоногова!» (Георгий Товстоногов - знаменитый советский театральный режиссер и педагог - прим.ред.) Выглядел подавленным, сказал, что сердце пошаливает – я только потом узнал, что он на тот момент уже давно болел. А вот сейчас, видите, его не стало. Я думаю, эти переживания, эти тревоги тоже сказались на его сердце. Ведь люди, которые все так остро чувствуют и принимают, как правило, долго не живут.

Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года от острой сердечной недостаточности. В его карьере - десятки ярких и запоминающихся ролей. Редакция «КП-Санкт-Петербург» приносит искренние соболезнования родным и близким великого артиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для меня каждый момент съемок памятный»: Последнее интервью Андрея Мягкова перед смертью

Сыгравший роль Жени Лукашина артист перед Новым годом рассказал корреспонденту "КП" о фильме "Ирония судьбы, или с легким паром". Это оказался последний его разговор с прессой (подробности)

Звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков умер на руках у жены

82-летний актер скончался в своей квартире в центре Москвы (подробности)