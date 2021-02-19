Смотрителя старейшего маяка России Толбухин нашли с ножевым ранением

Смотрителя старейшего маяка страны в Кронштадте нашли с ножевым ранением Фото: Артем КИЛЬКИН

Загадочная история произошла на старейшем маяке России Толбухин в Кронштадте под Санкт-Петербургом. Вечером в четверг, 18 февраля 2021 года, 49-летнего начальника "башни" смотрителя маяка, капитана второго ранга Дмитрия Масько нашли с ножевым ранением.

- В 20:03 часов через 112 поступило сообщение о ножевом ранении на маяке. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала смотрителя с проникающей колото-резаной раной брюшной полости в тяжелом состоянии. Опрашивать его нельзя, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Маяк Толбухин находится на острове. Обычно кроме смотрителя, его жены и собак там никого нет Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрия доставили в больницу номер 40. Единственное, что он смог рассказать: на него напали трое неизвестных и ударили ножом. Причину произошедшего он пояснить не смог.

Примечательно то, что маяк, которому уже более 300 лет, находится на острове в пяти километрах от Кронштадта. Обычно до него надо добираться на судне. Однако сейчас лед на Финском заливе крепкий, возможно, нападавшие именно так добрались до маяка.

Также вместе с Масько на маяке живет его жена и две собаки.

Полицейские осмотрели маяк. С места они изъяли восемь бытовых ножей, куртки, две бутылки спиртного, стакан, четыре стопки и собрали смывы крови. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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