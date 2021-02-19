Петербург завалит снегом: Месячная норма осадков ожидается в городе в ближайшие выходные

За четыре дня на Петербург выпадет месячная норма осадков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург опять может завалить снегом. Вторая за неделю метель грозит накрыть Северную столицу на выходных. Причем объем снега несколько дней может превысить месячную норму, что грозит коллапсом на дорогах. Причиной станет идущий на город теплый циклон.

- Предстоящие дни будут снежными и умеренно морозными. Мощный североатлантический циклон проведет первую репетицию снегопадов уже в субботу. Далее осадки будут постепенно усиливаться, а снежный пик придется на праздник, 23 февраля. В этот день центр циклона выйдет на акваторию Финского залива, снег будет сильным, с порывистым ветром и метелями. За эти четыре дня в Северной столице может выпасть от 25 до 35 мм осадков при месячной норме в 31 мм! - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Высота снежного покрова в городе побьет рекорд зимы и с сегодняшних 22-23 см увеличится до 35-45 см. Последний раз такие сугробы были два года назад, в феврале 2019 года. Но с началом рабочей недели - 24 февраля - снег прекратится.

Что касается температуры, то она будет держаться на уровне -5...-10 градусов. Впрочем, дальнейшего потепления пока не предвидится, как и скорой весны.

- Я думаю, как минимум половина петербуржцев рада настоящей русской зиме и обилию снега. На раннюю весну жителям Северной столицы надеяться не стоит, - рассказал Михаил Леус радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM.