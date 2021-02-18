В Петербурге морозно и солнечно. Природа, как по великому классику, подарила горожанам погожий день. Правда, перед этим жителям Северной столицы и Ленобласти пришлось пережить самые холодные сутки за минувшую зиму. В городе температура падала до -24,5 градуса, а в области было все -36. Но увы, это не последние морозы - ранней весны петербуржцам ждать не стоит.- Утверждать о том, что нынешняя ночь станет самой морозной до конца зимы, нельзя - это лишь прогноз. Говорить о том, что низких температур в пределах -15...-20 градусов не будет - неверно, они будут. На раннюю весну жителям Северной столицы не стоит. Весна будет поздней, - рассказал на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. - Я думаю, как минимум половина петербуржцев рада настоящей русской зиме и обилию снега.Напомним, что в ближайшие дни Северную столицу ожидают морозы, пусть не такие суровые, а ближе к выходным в город придет теплый циклон. Он принесет снегопады и поднимет дневную температуру до -5...-7 градусов.Что же касается весны, до которой по календарю остается всего ничего, то она и останется «календарной» - пока жителей северо-западной части России ждут климатические качели с заморозками и потеплениями.