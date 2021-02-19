Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии прошел в СПбГУПТД. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Сегодня, 19 февраля, состоялся завершающий день регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, который стартовал в Санкт-Петербурге вчера на площадках Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Вознесенском проспекте, 46, Садовой улице, 54 и Большой Морской улице, 18.

121 школьник Ленинградской области с 8 по 11 класс поборолись в интеллектуальных состязаниях.В первый день регионального этапа участники проходили теоретический тур и выполняли практические задания: мальчики по комплексу олимпиады «Техника и техническое творчество», а девочки демонстрировали свои навыки в направлении «Культура дома, дизайн и технологии». Второй и завершающий день олимпиады посвящен защите авторских проектов.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

«Мы проводим региональные и заключительные этапы Всероссийских олимпиад на площадках Университета промышленных технологий и дизайна шестой год подряд, -комментирует начальник отдела олимпиад и конкурсов СПбГУПТД Мария Полонская, - и, что касается технологии, радостно отметить тенденцию к увеличению числа участников с каждым годом. Технология – это специфическое направление, оно связано с работой руками, с творчеством, фантазией, в некотором роде с изобретениями и наукой. Все это нам близко, поэтому содействовать в развитии этого направления среди молодежи, предоставлять университетские площади, ресурсы, кадры и накопленный опыт в проведении таких мероприятий для нас становится традицией».

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

С 19 по 24 апреля этого года Университет промышленных технологий и дизайна станет организатором и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, где в стенах вуза соберется более 250 сильнейших участников из 60 регионов страны. Всероссийский уровень даст возможность лауреатам получить льготы при поступлении в вузы, в том числе возможность поступления без экзаменов, а также стать претендентами на получение грантов Президента Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников по 24 общеобразовательным предметам является одной из самых престижных в России. Целью соревнования является развитие творчески одарённых детей, способности школьников к научной деятельности и созданию конкурентоспособных продуктов, технологий, значимых для развития страны.