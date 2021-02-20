Новые дома на юге Петербурга сдадут на 3 года раньше срока

Строительство жилого района «Новое Горелово» завершат на 3 года раньше срока. Фото предоставлено СК «ЛенРусСтрой».

В 2020 году пандемия стала причиной переноса сдачи жилых объектов в некоторых регионах нашей страны. Так, в Москве новостройки вводились в эксплуатацию в среднем почти на 2 месяца позже. В Петербурге, в отличие от столицы, стройки не останавливались ни на один день и сроки сдачи новых домов не изменились. Более того, некоторые застройщики заявляют о досрочной сдаче своих объектов. Так, в строительной корпорации «ЛенРусСтрой» заявили, что готовы на 3 года раньше срока завершить свой крупнейший проект – жилой район «Новое Горелово» на южной границе города и области. Строительство домов и всей необходимой и достаточной социальной инфраструктуры строители закончат в 2022 году. Напомним, что в этом году СК «ЛенРусСтрой» готовится встретить свой 20-летний юбилей.

- «Мы за 20 лет своей работы ни разу не нарушили сроков строительства. Всегда сдавали в срок или раньше срока. И сегодня можем сказать: строительство района комплексного освоения территории - «Новое Горелово» завершим в 2022 году, - заявил директор по строительству СК «ЛенРусСтрой» Алексей Булдин.

Фото предоставлено СК «ЛенРусСтрой».

Сейчас в ЖК «Новое Горелово» заселены 7 домов в общей сложности на 2744 квартиры. Первые ключи хозяева получили в марте 2018 года, а в апреле 2021 будут переданы ключи жителям последнего дома второго квартала на 640 квартир. Одновременно с этим будут открыты для посещения вторые очереди Бульвара им. Вадима Чугунова и Плэй-хаба «новое Горелово». Третий квартал продолжает активно достраиваться. Последний дом комплекса будет сдан в августе 2022.

СПРАВКА

Новое Горелово – это новый самодостаточный мини-город на 12 тысяч человек со всей необходимой инфраструктурой, которая возводится параллельно со строительством жилых домов. Общая площадь застройки составляет почти полмиллиона квадратных метров (446,7 тыс. кв. м.) Район состоит из трёх жилых кварталов с домами переменной этажности от 12 до 17 этажей.

В Новогорелово предусмотрены детские сады, школы, первая откроется в сентябре 2021 года, стадион, культурный центр, парк для отдыха и развлечений. Построено пожарное депо. В районе есть все необходимое для жизни в современном городе, спортивные и детские площадки, просторные зоны рекреации, торгово-бытовая инфраструктура.