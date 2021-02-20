Выпадет до 30 см осадков: Главный синоптик Петербурга рассказал, когда закончится снег

Петербург ждут три снежных дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге опять идет снег. Как и обещали метеорологи, он начался в субботу с утра и не закончится до вечера. Пока осадки не столь интенсивные, но в ближайшие дни город может просто завалить - толщина покрова достигнет полуметра, а общий объем осадков может достичь месячной нормы.

- Сегодня ожидается небольшой снег, но в выходные дни снега будет очень много. Прохождение через наши районы трех атмосферных фронтов за трое суток будет сопровождаться сильными снегопадами, которые пройдут с перерывами. Ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, затем с 23 на 24 февраля осадки будут идти в виде сильного снега, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - К началу рабочей недели ожидается выпадение 20-25 мм осадков, которые составят до 65-80 % от месячной нормы февраля.

Если на сегодняшний день высота снежного покрова в Северной столице составляет 20 сантиметров, то в ближайшие три дня он увеличится в 2,5 раза и к среде, когда начнется короткая рабочая неделя, снега будет до 50 см.

Впрочем, потом сильный снег закончится, а со второй половины следующей недели в Петербург придет оттепель. Днем температура в городе будет доходить до +3 градусов.

По данным синоптиков, последний раз такое количество снега в феврале наблюдалось только в 2010 и 2011 годах.