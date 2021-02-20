Мы живем в новой реальности, границы большинства стран все еще остаются закрытыми, включая Финляндию.Помнится раньше, мы любили съездить на день - другой в Лаппеенранту, Иматру, Хельсинки чтобы закупиться качественными продуктами, сходить на экскурсию и просто погулять по финским городам. Одной из самых популярных остановок в туристическом маршруте петербуржцев был финский гипермаркет Laplandia, в котором мы всегда могли найти товары на любой вкус и кошелек.Сегодня, пока не можем поехать в Финляндию, руководители компании Atma Trade Oy group, которой принадлежит гипермаркет Laplandia, решили, что нельзя оставлять своих верных покупателей так надолго без уже полюбившихся финских товаров и открыли первый онлайн-магазин laplandia.fi, который доставляет покупки напрямую из Финляндии.Уже сейчас видно: интернет-магазин laplandia.fi оказался востребованным в условиях закрытых границ и невозможности поехать за финскими покупками лично. Однако, этому способствуют и другие причины: сегодня в России с каждым днем растут цены, а качество при этом неизменно, к товарам из Финляндии всегда было выше доверие, и курс сейчас уже стабилизировался на отметке примерно 90 рублей, что делает товары выгоднее и привлекательнее для покупателей. К примеру рыбий жир Moller со вкусом лимона 250 мл. в России стоит в среднем 1000 руб., а при заказе на сайте магазина Laplandia 600 руб. Möller Tupla Omega-3 (100 шт.) 535 руб., а в России 970 руб.По словам Мохамaда Дарвича, наибольшим спросом пользуются те же товары, что и до пандемии — витамины и пищевые добавки, детские товары, сладости и кофе, а также чемоданы, бытовая химия, одежда и обувь. Единственное, что доставить пока невозможно, это продукты питания, которые требуют хранения в холодильнике, например, рыбу, сыр и икру.Стоимость товаров указана уже с вычетом НДС. В Финляндии инвойс на продовольственные товары составляет 14%, непродовольственные — 24%. Также гипермаркет сейчас оптимизирует склад, распродавая товары со скидками — в специальном разделе discount можно найти сезонную уценку до 50%.Цены с вычетом налога и специальные распродажи делают покупки в интернет-магазине очень выгодными, что существенно поможет сэкономить ваши средства.- Мы долго и тщательно готовили проект нашего интернет-магазина, учитывая все особенности бизнеса, — рассказывает владелец компании Atma Trade Oy group (гипермаркет Laplandia) Мохамaд Дарвич. — С начала его работы количество наших заказов из России увеличивается с каждым днем, и это хороший старт. Мы доставляем во все регионы, но большинство заказов приходится на Петербург, Москву, Выборг, Мурманск и в целом Ленинградскую область. Ассортимент товаров на сайте постоянно обновляется. Я убежден, что принятая стратегия работы на рынке e-commerce России станет точкой роста для ритейла Финляндии.Доставкой и таможенным оформлением заказов занимается непосредственно Laplandia Market в сотрудничестве с Почтой России. Доставка займет 1-2 недели, в зависимости от региона заказа.