Эксперты объяснили, с чем связан высокий уровень распространения ВИЧ в Ленобласти

По данным на 2020 год, в регионе число жителей, зараженных ВИЧ, достигает более 18 тысяч Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На днях социальный проект «Если быть точным» опубликовал исследование, где приводится рейтинг самых проблемных регионов с точки зрения распространения ВИЧ-инфекции. Он составлен на основе данных территориальных СПИД-центров и включает в себя информацию за пять лет – с 2014 по 2019 годы. В печальный список вошла и Ленинградская область. «Комсомолка» решила проверить, изменилась ли ситуация за минувший год.

Как рассказал заведующий отделением медико-социальной реабилитации регионального СПИД-центра Олега Богачева, в Ленобласти уровень заражения ВИЧ-инфекцией оценивается как высокий. Из ста тысяч человек вирус присутствует у 1017. А это, по словам врача, весьма тревожный звоночек.

- По количеству заболевших мы сейчас находимся на 17 месте в стране, - говорит он. – Высоким уровень зараженности считается, когда на сто тысяч человек 1000 болеет. Мы, к сожалению, попадаем в эту категорию. Петербург идет следом за нами. Там на сто тысяч населения приходится 963 ВИЧ-инфицированных. Но в регионах, которые нас обогнали, цифры еще плачевнее.

Как пояснил Богачев, такая ситуация сложилась из-за того, что регион привлекает большое количество трудовых мигрантов. Более того, есть и те, кто зарегистрирован в Ленобласти, а работает в Петербурге. И если у кого-то из этих людей найдут ВИЧ, в статистику он попадет по месту регистрации.

Еще одна проблема – близость к границам. Как отмечает Богачев, после того, как каналы поставки героина из Афганистана и Украины были перекрыты, народ подсел на амфетамины и «синтетику», которые в Россию везут из Прибалтики. И, конечно же, весь этот груз едет через Ленобласть. И под это предложение имеется довольно стабильный спрос: в регионе, говорит Богачев, много крупных предприятий, где люди зарабатывают неплохие деньги. А за неимением возможности нормально организовать досуг, тратят свои кровные на наркотики.

- Раньше ВИЧ чаще всего передавался именно так – через наркотики, через кровь. Но где-то пять лет назад наметилась другая тенденция – вирус все активнее начал распространяться половым путем, - подчеркивает Олег Богачев. – В 2018 году этот способ перевесил, и сейчас доля тех, кто заразился ВИЧ вследствие интимной близости – 50-60%. А все же элементарно: люди выпивают, перестают думать о последствиях и вступают в незащищенный половой контакт.

По данным на 2020 год, в Ленинградской области было выявлено свыше 500 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Всего же количество больных в регионе достигает более 18 тысяч человек. Почти две трети из них находятся под наблюдением специалистов.

По всем вопросам, связанным с ВИЧ, жителей Ленобласти просят обращаться в региональный СПИД-центр по телефону 7 (812) 987-19-90.