7 марта исполняется 40 лет со дня основания легендарного Ленинградского рок-клуба, подарившего путь на большую сцену множеству отечественных музыкантов. Тогда их имена еще не гремели на всю страну, никто не пел во дворах их песен и не развешивал дома постеры с их изображением. Однако уже после нескольких концертов публика влюбилась в своих рок-героев, и теперь, пожалуй, редкий россиянин и житель какой-либо из стран бывшего СССР не знает наизусть песен «Кино» или «Аквариума». Сейчас музыканты знаменитых групп – взрослые, солидные артисты с огромным багажом. Но давайте вспомним, как все начиналось, и как выглядели эти люди 30 с лишним лет назад.Борис Гребенщиков («Аквариум»)Этот харизматичный блондин со спортивным торсом был одним из ключевых персонажей советской музыкальной тусовки. Группу «Аквариум» Борис Гребенщиков, известный в молодежных кругах по прозвищу Боб, сновал еще задолго до того, как появился Ленинградский рок-клуб. Сначала коллектив выступал полуподпольно, а альбомы распространялись самиздатом. Пластинки «Аквариума» даже были контрабандой доставлены в США.А вывезла их американская певица и актриса Джоанна Стингрей, которая занималась продвижением советского рока за рубежом. Кстати, из подполья «Аквариум» вышел только в 1981 году. Тогда была записана первая студийная пластинка - «Синий альбом». А спустя десять лет группа перестала существовать. Однако уже в 1992-м Гребенщиков возродил коллектив в новом составе.Сегодня в репертуаре группы «Аквариум» насчитываются десятки альбомов, сотни песен и множество видеоклипов, а бессменного лидера коллектива справедливо считают одним из отцов-основателей русской рок-музыки. Между тем, 67-летний БГ продолжает радовать меломанов своим творчеством – пишет саундтреки к фильмам и активно выступает с группой «Аквариум», ведет программы на радио.31 декабря прошлого года рок-группа выпустил альбом «Тор», а недавно записала клип на песню «Месть Королевы Анны». В нем БГ и его команда играют в петербургской подворотне. Так Гребенщиков намекает на то, что «Аквариум» регулярно дает бесплатные уличные концерты.Юрий Каспарян («Кино», «Ю-Питер», «Симфоническое КИНО»)Музыканта Юрия Каспаряна в стране знают в первую очередь как гитариста группы «Кино». До того, как попасть в Ленинградский рок-клуб, этот парень с густой шевелюрой и очаровательной улыбкой играл в нескольких студенческих коллективах. Все изменилось, когда в 1983 году он познакомился с Виктором Цоем и стал его главным единомышленником. С тех пор артисты выступали вместе. Именно благодаря Каспаряну после трагической гибели Цоя удалось выпустить знаменитый «Черный альбом», так как записи нужно было доработать.Причастность к самой популярной в то время ленинградской тусовке подарила Каспаряну не только известность, но и личное счастье. В 1987-м Юрий женился на Джоанне Стингрей. Однако в 1991 году брак распался.Кроме того, в начале 90-х Юрий на несколько лет оставил концертную деятельность и занялся изучением эзотерики и философии. Правда, вскоре снова взял в руки гитару, и уже в нулевые вместе с Вячеславом Бутусовым основал группу «Ю-Питер», просуществовавшую до 2017 года. Сейчас Карпарян – участник проекта «Симфоническое КИНО». Группа исполняет знаменитые композиции, написанные Цоем, в оркестровой обработке.Константин Кинчев («Алиса»)Настоящая фамилия лидера группы «Алиса» - Панфилов. Кинчев – фамилия деда Константина, которую он взял как сценический псевдоним. Артист родился и вырос в Москве, в Ленинград переехал только в 1984-м, когда влюбился в свою первую жену Анну Голубеву. Тогда же Кинчев становится лидером группы «Алиса», одного из самых популярных отечественных рок-коллективов по сей день.На фотографиях того времени молодой Костя – эпатажный парень в кожанке и с «ежиком» на голове. А на концертных снимках Кинчев порой предстает то весь увешанный цепями, то с ярким, своеобразным гримом. Тогда же артист угодил в скандал – лидера «Алисы» пытались «прихватить» за нацизм из-за того, что он, якобы, спел неподобающие строчки на одном из концертов. Но спустя год дело закрыли, обвинения сочли несостоятельными.Сейчас «Алиса» - одна из самых востребованных групп среди любителей рок-музыки. Коллектив продолжает записывать песни и выступать в качестве хедлайнеров на различных музыкальных фестивалях. А Константин Кинчев, кажется, с годами становится только брутальнее. Певец и сейчас находится в отличной форме и появляется на публике всегда в эффектных, стильных нарядах. Да и от его энергетики публика, как и раньше, приходит в восторг.Олег Гаркуша («АукцЫон» )В 80-е группа «АукцЫон» была, пожалуй, одной из самых необычных в Ленинграде. Музыкантам удавалось виртуозно сочетать джаз, постпанк и множество других стилей, превращая свои концерты в эксцентричное шоу. А случилось это, когда в коллектив пришел Олег Гаркуша, артистичный и раскрепощенный малый, мгновенно влюбивший в себя зрителей.Диапазон образов у артиста был колоссальным – от грустного клоуна до безбашенного панка, носящегося туда-сюда по сцене. Нелепые стразы, пиджаки, прически… В чем только ни появлялся Гаркуша на публике. Однако шоу – не единственное, в чем он силен. Для «АукцЫона» Гаркуша писал стихи, из которых потом получались песни.Харизму молодого артиста не могли не заметить режиссеры, и уже вскоре Олега стали приглашать в кино. В итоге он сыграл больше десятка ролей. Кроме того, Гаркуша не раз становился ведущим шоу различных фестивалей, премий и телепрограмм. Сегодня артист, кажется, не очень-то и изменился: периодически выходит на сцену в экстравагантных нарядах и развлекает публику.Кроме того, Олег Гаркуша возглавляет фонд развития молодежной культуры «Гаркундель», который призван поддерживать молодых фотографов, исполнителей, театралов и художников.Юрий Шевчук («ДДТ)Ленинградский рок-клуб помог раскрутиться и легендарной группе «ДДТ», без которой сегодня уже невозможно представить музыкальную жизнь страны. После того, как солист коллектива Юрий Шевчук переехал в город на Неве, он полностью обновил состав исполнителей. Первое триумфальное выступление состоялось в 1987 году, на 5-м рок-фестивале. Тогда группа «ДДТ» была признана его открытием. Через год коллектив повторил свой успех.Помимо концертов и выпуска новых альбомов, Шевчук ,как и многие его коллеги, снимался в кино, а также писал музыку к фильмам и озвучивал телепроекты. За десятки лет музыкальной карьеры Юрий Шевчук получил не одну награду. Его именем даже назвали астероид.Сегодня группа «ДДТ» продолжает работать над новыми песнями. Так, коллектив создал саундтрек к фильму «Доктор Лиза», посвященному Елизавете Глинке, который вышел на экраны в ноябре 2020-го года. Тогда же, осенью, группа презентовала песню «Пруст», которая вмиг вырвалась в лидеры музыкальных хит-парадов. Также была представлена композиция «2020», клип на которую снимался в Ленинградской области.Что же касается внешности, то Юрий Шевчук как был обаятельным мужчиной в очках, так им и остался. Разве что только нет сейчас былой шевелюры.