Больше 10 автомобилей попали в ДТП на петербургской дамбе

На дамбе в Санкт-Петербурге произошла массовая авария. Фото: скриншот видео vk.com/spb_today

Настоящий апокалипсис наблюдают во второй половине дня автомобилисты на петербургской дамбе. В 15:45 во вторник, 23 февраля, там произошло ДТП с участием сразу десяти автомобилей. А уже к 18 часам вечера число попавших в аварию машин увеличилось до 13. Об этом рассказали в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Во второй половине дня в районе дамбы также наблюдается сильнейшая метель. Судя по всему, она и могла стать причиной аварий. Очевидцы делятся кадрами с дамбы в соцсети, по которым понятно, что из-за метели на дороге очень плохая видимость.

– По предварительным данным в результате ДТП никто не пострадал, повреждено имущество собственников автомобилей. О происшествии оповещены экстренные службы, – отмечают в пресс-службе КЗС.

На части дамбы движение по-прежнему затруднено. Фото: Яндекс.Карты

Речь идет о части автодороги, которая соединяет Кронштадт и Курортный район Петербурга. Отмечается, что ДТП произошли на 130-м километре САД КЗС Невская сторона. К 17:00 часам на дороге полностью пришлось перекрыть движение. По последней информации на 18:08 часов вечера проезд автомобилей возможен только по средней полосе. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», по направлению из Кронштадта авто по-прежнему стоят в пробках на некоторых участках.

– ДТП на дамбе между Кронштадтом и Курортным районом, в сторону Санкт-Петербурга. Скорая и две бригады МЧС проехали. Стоим на одном месте, – сообщают очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».