Плюсы и минусы наполнителей для лотка длинношерстных кошек

Одна из главных участниц эксперимента – ленивая Барбариска. Фото: Диана Федорова.

О пушистом бардаке

У меня в квартире живут две кошки породы мейн-кун: рыжей Барбариске три года, серой Лауре скоро исполнится год. Обе девочки здоровы и не требуют особого ухода, в том числе и особенного подбора наполнителя. По совету заводчицы мы остановились на обычном древесном: кошкам не нужно было к нему привыкать, что большой плюс. Из минусов - мне не нравился беспорядок, который появлялся сразу после того, как пушистики сходили по своим делам. Кошки с удовольствием разносили опилки по всей квартире, благо длинная шерсть и роскошные «шаровары» позволяли с комфортом цеплять все, что остается в туалете.

Вторая участница эксперимента – Лаура. Фото: Диана Федорова.

В общем, расстроившись из-за масштаба туалетного бардака, я по советам друзей решила попробовать силикагель. И хотя такой наполнитель значительно дороже, производители обещали прекрасный эффект - идеальную чистоту и маскировку всех запахов. Увы, мои кошки ноу-хау в своем лотке не оценили. Одна напрочь отказалась справлять нужду в наполнитель с таким запахом и цветом и сделала все дела на кухонной подушке, а вторая решила рискнуть, но после контакта с влагой наполнитель начал издавать странные звуки трескающегося стекла. Кошка в ужасе «улетела» на шкаф и позже также проследовала на кухонные подушки. Было решено вернуться к привычному и простому древесному наполнителю.

Об эксперименте

Мне было интересно попробовать новый наполнитель, посмотреть, как на него отреагируют кошки. Мне достались Cat’s Best Smart Pellets и Cat’s Best Sensitive, которые я в течение недели тестировала на своих животных. Самые большие надежды я возложила на Smart Pellets, так как производитель уверяет, что этот продукт идеально подходит для длинношерстных кошек, ведь благодаря тяжелой грануле он не пристает к шерсти и не разносится из кошачьего туалета.

Лаура готовится попробовать что-то новое. Фото: Диана Федорова.

Особенно стоит отметить продукт Cat’s Best Sensitive, который идеально подходит для котят и чувствительных кошек. Наполнитель очень легкий и мягкий, с зелеными гранулами, созданными из натуральных активных компонентов, - они помогают поддерживать чистоту в лотке. Он также экологически чистый и биоразлагаемый на сто процентов.

Итак, я внимательно прочитала инструкцию и насыпала в каждый лоток по наполнителю. К моему удивлению, кошки не заметили смены наполнителя в своих лотках, поэтому никаких проблем с привыканием не последовало. Они также исправно справляли нужду в положенном месте и после увлеченно закапывали свои грязные делишки.

Все достоинства наполнителей Cat’s Best удалось оценить уже в первые дни. Во-первых, наполнитель очень хорошо впитывает запахи. Именно впитывает, а не маскирует. Это действительно важно (никаких ароматизаторов в продукте нет), потому что, когда в квартире живут две большие кошки, проблема запахов стоит очень остро.

Помимо того, что наполнитель идеально убирает запахи, о еще и не прилипает к лапкам. Фото: Диана Федорова.

Во-вторых, оба наполнителя расходуются очень экономно, поэтому небольшой упаковки хватит надолго.

В-третьих, проблема чистоты практически полностью решилась. Наполнитель действительно не пристает к кошачьим лапкам, а плед на моей кровати, возможно, первый раз в жизни оставался чистым все 7 дней. Конечно, вокруг лотка наполнитель все равно будет появляться, потому что обе кошки активно копают. И самое главное - наполнитель не пылит, как это часто бывает.

В-четвертых, наполнитель просто и быстро убирать: комочки легко «подцепляются» лопаткой, и их можно смывать в унитаз.

В общем, я и кошки остались довольны продукцией Cat’s Best. Очень советую тем, кто сейчас пытается подобрать идеальный наполнитель для кошачьего туалета, обратить внимание на комкующийся вариант.

Обе кошки остались довольны результатами эксперимента. Фото: Диана Федорова.

Плюсы:

- экономный продукт, легко использовать;

- хорошо маскирует запахи;

- кошки быстро привыкли;

- не пылит, не высыпается за лоток, не пачкает квартиру;

- экономный расход.

Минусы:

- не обнаружено.