СПбГУПТД подписали соглашение о сотрудничестве в области научных исследований. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В поддержку акции Года науки и технологий в Российской Федерации на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Точка кипения – Промтехдизайн» состоялся семинар, посвященный техническому текстилю и его универсальному применению в изделиях легпрома. Итогом мероприятия стало соглашение о партнерстве компании «Завод нетканых материалов «Термопол», ТМ Холлофайбер» и Университета промышленных технологий и дизайна, документ подписан 20 февраля 2021 года.

На сегодняшний день «Завод нетканых материалов «Термопол», ТМ Холлофайбер» принимает участие в долгосрочной программе поддержки инновационных проектов в области легкой промышленности в России и интенсивах для бизнеса Seasons tech в качестве разработчика проектов, экспертной организации, а также как партнёрская технологическая платформа и научно-исследовательская производственная база.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Целью семинара стало формирование команды ученых СПбГУПТД, которая впоследствии будет учувствовать в исследованиях, разработке и внедрении эволюционных, модифицированных материалов и продукции спецназначения с такими специфическими свойствами, как огнестойкость, дугостойкость, теплозащита при температуре ниже -41 С, а также саморегулируемого текстиля и smart-textile. Помимо участия в коллективных исследованиях предметом соглашения сторон стало совместное участие в грантовых программах, образовательное сотрудничество и демонстрация коллективно достигнутых результатов. Формирование команды будет происходить в рамках работ по Акселератору и Интенсиву проектов для легкой промышленности России.

Спикером семинара стал директор по развитию проектов заводов нетканых материалов «Термопол», комиссар бренда «Холлофайбер» и куратор инновационных проектов по внедрению нетканых материалов в продукцию различных отраслей промышленности РФ Владислав Иванов:

- В прошлом сезоне акселератора Seasons tech мы курировали и реализовывали сразу несколько проектов внедрений промышленности: разработчиков и производителей СИЗ, утепленной специальной одежды, изделий для Арктики, спецслужб, а также внедрений каркасно-тентовых, палаточных, купольных конструкций, спальных мешков, другой аутдор-продукции, изделий бытового назначения. Непосредственно новые изделия - полотна и пласты, например, нашей компании, мы включаем в задачи команд этого сезона.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Участие Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в исследовательской работе совместно с компанией ООО «Термопол» станет для вуза очередным вектором развития по внедрению научных разработок композитных материалов и синтетической продукции в отечественную промышленность в области политики импортозамещения. Стоит отметить, что главный технолог предприятий ООО «Термопол» Елена Мезенцева является выпускницей Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.