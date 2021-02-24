«Свеза» в 2020 году вдвое увеличила отгрузки специализированных видов фанеры. Фото предоставлено пресс-службой группы «Свеза».

Комбинат «Свеза» в Петербурге подвел итоги работы за 2020 год. Несмотря на довольно сложные условия, вызванные пандемией коронавируса и сопутствующими ей ограничениями, предприятие сохранило устойчивое положение, продолжило развитие производственных мощностей и обеспечило сотрудникам на комбинате безопасные и комфортные условия труда.

Группа «Свеза» в прошедшем году направила на ключевые инвестиционные проекты петербургского предприятия 689 млн рублей. Среди значимых проектов, реализованных в 2020 году, - капитальная реконструкция участка раскряжевки. Общие инвестиции в проект составили 70 млн рублей, из которых 35 млн рублей вложены в прошедшем году. Новый участок позволит увеличить производительность, а также существенно сократит затраты на эксплуатацию.

В запуск производства нового продукта - топливных брикетов - компания вложила 27 млн рублей. Твердое биотопливо изготавливается на гидравлических прессах из сухого березового сырья. Мощности станков позволяют выпускать до 5 тыс. тонн брикетов в год.

Значительная часть средств – 591 млн рублей - вложена в строительство мини-ТЭЦ и перевод технологических процессов на пар. Новая теплоцентраль является важным социальным объектом, так как помимо самого комбината она будет отапливать десятки многоквартирных и индивидуальных жилых домов, школу, детский сад, пансионат для пожилых людей, расположенных в пос. Понтонный.

Фото предоставлено пресс-службой группы «Свеза».

Большое внимание было уделено повышению безопасности и улучшению условия работы сотрудников комбината. На эти проекты в прошлом году было направлено порядка 40 млн рублей.

- Кризисный год дал возможность по-новому взглянуть на производственную программу, - отмечает директор петербургского комбината Денис Алексеев. - Так как на глобальном рынке снизился спрос на фанеру, то «Свеза» сосредоточила усилия на разработке и производстве кастомизированной продукции с необходимыми для разных покупателей свойствами.

Например, в 2020 году почти в два раза выросла отгрузка потребителям фанеры с UV- покрытием – до 11 тыс. кубометров. Такой продукт востребован у производителей мебели. Фанера с UV-покрытием более устойчива к солнечным лучам и механическим повреждениям.

Стоит отметить, что комбинат «Свезы» в Петербурге не останавливал производство в период карантинных ограничений, и компании удалось сохранить финансовую устойчивость. Что в свою очередь отразилось на выплаченных налогах. В бюджеты всех уровней по итогам 2020 года направлено 263,682 млн рублей, что на 1% больше, чем в 2019 году. В частности, выплаты в федеральный бюджет составили 210,839 млн рублей, что на 3% превышает отчисления годом ранее.