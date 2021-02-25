25 февраля 2021 года культовый режиссер Алексей Балабанов мог бы отпраздновать свой очередной день рождения. Автору нашумевших фильмов «Брат», «Брат 2», «Жмурки» и «Груз 200» исполнилось бы 62 года.В последние дни своей жизни режиссер трудился над новой картиной и даже успел написать для нее сценарий. За два дня до смерти он выслал его продюсеру Сергею Сельянову. Они успели обсудить его, а через два дня режиссера не стало. Балабанов умер 18 мая 2013 года от сердечного приступа в Сестрорецке.«Комсомолка» поговорила с его друзьями и близкими о том, что не успел сделать Балабанов, как он переживал после смерти Бодрова, а также что предшествовало трагедии.«НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИЛ ПОЛУЧАТЬ ПЕРОЧИННЫЕ НОЖИКИ»Алексей Балабанов, как и его картины, выходил за рамки обыденного. Этим он и покорил свою супругу Надежду. Увидев один из фильмов будущего супруга, Надежда сразу сказала своей подруге – я бы вышла за этого режиссера замуж. Так и получилось: с Балабановым они познакомились на Ленфильме и больше никогда не расставались. Супруга режиссера всегда знала о его планах, она принимала дома его актеров и была главной музой режиссера. Сергей Бодров научил даже их сына завязывать шнурки. Надежда вспоминает, что муж всегда отличался от остальных – когда нужно было одеться официально, он натягивал тельняшку и шел в ней.- Он свой день рождения не праздновал никогда, - поделилась с «КП-Петербург» Надежда Балабанова. – Он считал, что каждый день рождения - это очередной шаг к смерти. Но я всегда ему дарила подарки на день рождения. Он любил перочинные ножки, ботинки и портфели. И это не мешало мне праздновать свой день рождения. Он всегда относился к этому хорошо. Что касается подарков, я помню, как он подарил мне импортную зубную щетку, которую было сложно достать. Это было в момент ухаживания. А позже он был сам как подарок для меня, любил показывать мне хорошее кино. Он снимал прекрасные фильмы.Балабанов, по воспоминаниям друзей, вообще не особо уделял внимание праздникам. Режиссер отмечал лишь конец работы над фильмом.- Алексей действительно не предавал существенного значения праздникам, - подтверждает продюсер фильмов Балабанова Сергей Сельянов. - Обычно все ограничивалось парой слов в качестве поздравления, и все. Для него был лучший праздник, когда хорошая идея приходит в голову и когда фильм закончен.Еще одной отличительно чертой Алексея Балабанова, по воспоминания вдовы, было то, что он всех людей считал равными. Из-за этого он часто приводил домой бомжей и пьяниц с улиц. Надежда его за это никогда не ругала, а наоборот – гордилась им и поощряла.- Это было не так часто, - делится Надежда Балабанова. - Он сам к ним шел во двор, нес еду. Либо иногда приходилось кормить их дома. Но я не скажу, что я считала это трудностью жизни с ним. Нет, так и надо жить. Все люди равны. Бомж не очень виноват, что он живет между батареями.Балабанов и сам не стремился заработать денег и не считал их каким-то достоинством.- Про деньги он не любил говорить, он не любил деньги вообще, - признается Сельянов. - Деньги любил только в том смысле, что они дают возможность снимать новые фильмы. А мотивировала его страсть к кино.«ГОТОВИЛ ЖЕНУ К СВОЕЙ СМЕРТИ»Перед смертью Алексей Балабанов готовил один из самых важных своих проектов. Возможно поэтому он волновался сильнее, чем в работе над остальными картинами. По роковой случайности в названии этой ленты была «смерть».- Я общался с ним за два дня до смерти, он прислал мне сценарий к своему новому фильму «Мой брат умер», - делится Сельянов. - Это был первый черновой вариант. Он был сосредоточен на этом проекте. Он каким-то образом соотносился с давней его мечтой экранизировать Набокова. Проект с ним не был связан прямо, но были ассоциации с романом «Камера обскура». Было ясно, что это не просто очередной проект. Фильм был про то, о чем Леша думал столько, сколько я с ним был знаком, он все время размышлял в этом направлении. Это не было очередным фильмом, проект был важен. А через два дня Алексея не стало.Алексей Балабанов часто говорил о смерти. И, как признается Надежда, он готовил ее к своему уходу…- О смерти вообще каждый человек думает и рассуждает, - поясняет вдова режиссера. - Просто он православный, он по-другому относился к этому. Считал, что это переход в другую жизнь. И он готовил не только меня к смерти. Каждый человек должен задуматься о том, что ты можешь пойти завтра на улицу, и на тебя упадет кирпич. Все произойдет неожиданно. И именно поэтому он всегда говорил, что нельзя совершать какие-то подлости сегодня, ведь каждый твой день может стать последним.«ДО ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕЖИВАЛ ИЗ-ЗА СМЕРТИ БОДРОВА»Такие размышления о смерти и об уходе близких для себя людей Алексей Балабанов нес в себе вплоть до самой смерти.- У него было много планов на жизнь, каждый день появлялись новые идеи, - делится Надежда. – Но этого всего уже не будет. Я не думаю о том, что могло повлиять на его смерть. Стараюсь не думать. Что касается смерти Сергея Бодрова, то с ней он так и не смирился. До последнего думал о нем. Знаете, если у вас погибает ваш любимый человек, ваш ребенок, как думаете, это подкашивает вас? Конечно.Сейчас Надежда Балабанова готовит книгу о работе с мужем. Она планирует ее выпустить в 2022 году.- Она будет в основном о нашей работе. Какой-то конкретной даты выхода книги нет, я не люблю даты, и он тоже не любил, она просто выйдет, - поделилась Балабанова.Алексея Балабанова похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Как и сам режиссер, его могила максимально простая. На ней стоит «временный» деревянный крест. Вместо надгробья - небольшой бетонный камень с табличкой: «Балабанов Алексей Октябринович». Зато стоящие неподалеку с могилой оградки исписаны цитатами из фильма Алексея Балабанова: \\"В чем сила, брат?\\", \\"Сила в правде\\". Режиссер похоронен рядом со своим отцом Октябрином Балабановым.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Скромнее, чем у отца: Как выглядит могила режиссера Алексея Балабанов, снявшего фильмы «Брат» и «Груз 200»Мемориал артиста отражает всю его жизнь и видение мира (подробности)Вдова режиссера Алексея Балабанова: «Леша считал себя плохим человеком. 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