Курортный район Санкт-Петербурга неожиданно превратился в парк юрского периода. Житель поселка Комарово Максим вылепил из снега огромные фигуры динозавров, причем, с достоверной точностью. Теперь вдоль Цветочной улицы на прохожих смотрят стегозавр и тиранозавр. Фотографии старинных ящериц появились в группе \\"Комарово-Келломяки. Прошлое, настоящее, будущее\\" в социальной сети.- Благодаря нашему замечательному соседу Максиму Цветочная улица в Комарово вернулась на 65 миллионов лет назад, - рассказали жители Комарово.Как оказалось, Максим ваял снежные шедевры на протяжении всей зимы. Так, в начале февраля на той же Цветочной улице поселились Чебурашка с крокодилом Геной и старуха Шапокляк с крысой.Отметим, что для Петербурга подобные снежные скульптуры, созданные креативными жителями, не редкость. Двор на Ланском шоссе давно стал местной достопримечательностью. Каждый год пенсионер по имени Николай Кузьмин создает здесь Ростральные колонны, античные вазы и Исаакиевский собор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Грязный снег смотрится, как мрамор»: Пенсионер из Петербурга вылепил мини-копию Ростральной колонныВладимир Кузьмин создает уникальные скульптуры не первый год, все они красуются у парадной его дома (подробности)