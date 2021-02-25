Прогноз погоды на март 2021 в Санкт-Петербурге: раннего тепла ждать не стоит

Февраль теплый, а март холодный. Все логично. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный синоптик дал прогноз погоды на март 2021 в Санкт-Петербурге. Александр Колесов рассказал «Комсомольской правде» о том, каким будет первый месяц календарной весны и стоит ли ждать скорого прихода тепла.

- Март вообще у нас - зимний месяц. Отрицательная норма. Предполагаем, что месяц будет близким к норме, может даже холоднее. Поэтому ждем, наверное, вторую половину месяца, - дал неутешительный прогноз специалист.

По словам синоптика, первые дни марта в Петербурге будет слякотная погода с ночными заморозками и дневными оттепелями. А примерно с пятого числа начнется похолодание и в город вернется зима.

- Сейчас пока перепады, тепло дожди, а серьезное понижение температуры начнется с середины первой декады марта. Там будет возврат зимней погоды. Многое будет зависеть от солнца, далековато это еще, но все предполагается: и снег и минус. Однако таких серьезных морозов как прошли, сейчас не будет. Днем можно рассчитывать на -3...-5 градусов, а ночью до -10. Но мы даем средний прогноз, один день может быть холоднее, другой теплее, - отметил эксперт.

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