Главный кот Петербурга 2021: выбираем лучшего мурлыку

Похвастайтесь фотографиями своего любимца. Фото: pixabay.

У каждого города есть узнаваемые символы. У Петербурга это разводные мосты, Медный всадник, пышки и, конечно же, котики. Эрмитажные коты, коты-памятники, коты-охранники Ботанического сада и многочисленные домашние любимцы — ловкие охотники на мышек в пригородах и бесстрашные ночные борцы с шуршащими пакетами – в городе. У жителей Северной столицы к мурлыкам особое отношение. И это неудивительно. Когда-то коты спасли блокадный Ленинград от нашествия крыс, а сейчас спасают всех от плохого настроения.

«Комсомольская правда» в Петербурге» тоже без ума от хвостатых, поэтому ко Дню кошек мы запускаем фотоконкурс «Главный кот Петербурга 2021».

Генеральный партнер фотоконкурса «Главный кот Петербурга» — ООО «БЕЛКОМ», российский производитель зоотоваров с 2009 года, линейка премиальных наполнителей для кошачьего туалета Fresh Cat. Наполнитель эффективно борется с распространением микробов, образующих неприятные запахи, обусловлена формулой с ионами серебра. Ионы разрушают клеточные стенки и атакуют ДНК бактерий, препятствуя их делению. Благодаря этому, наполнители Fresh Cat уничтожают 99,9% бактерий! А еще они экологически чистые, мгновенно впитывают влагу и блокируют неприятные запахи, не прилипают к лапкам и их легко убирать.

Высочайшее качество продукции ТМ Fresh Cat® способно удовлетворить потребности даже самых привередливых питомцев и их владельцев!

Супер-приз от партнера проекта — трехмесячный запас наполнителя для кошачьего туалета. Фото: Андрей Гашев.

КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ?

Главный приз: трехмесячный запас наполнителя Fresh Cat. Он достанется котику, который наберет наибольшее число лайков! Победитель сможет выбрать себе тип наполнителя: на основе бентонита или силикагеля.

Дополнительный приз для победителей в специальных номинациях — упаковка наполнителя Fresh Cat на выбор: на основе силикагеля или белой бентонитовой глины.

Специальные номинации:

1. «Самые шикарные усы»

2. «Глава семейства»

3. «Самый активный кот»

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

- Сделайте фотографию своего любимого котика

- Загрузите фотографию на страницу конкурса с 1 по 21 марта 2021 года.

- Чтобы повысить шанс на победу, напишите короткий рассказ о самых смешных выходках питомца.

- Расскажите о конкурсе и поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Чем больше друзей и знакомых за вас проголосуют — тем ближе победа.

- Ждите подведения итогов и верьте в успех!

ВНИМАНИЕ!

Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право, в случае технических злоупотреблений, удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб, принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей