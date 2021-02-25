Сбербанк стал одним из лучших банков для инвестиций в 2021 году

Сбербанк оперативно откликается на потребности наших клиентов в условиях стремительно меняющихся тенденций Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбербанк получил престижную международную премию «Лучшие инвестиционные банки — 2021» (Best Investment Banks Awards 2021) в регионе Центральной и Восточной Европы. Награды — сразу в двух номинациях: «Лучший банк на рынке долгового капитала» (Best Debt Bank) и «Лучший банк на рынке слияний и поглощений» (Best M&A Bank). К слову, вторая награда присуждается банку второй год подряд.

- Очень приятно, что наши усилия высоко оценило издание Global Finance, — делится впечатлением исполняющий обязанности директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой. — Мы оперативно откликаемся на потребности наших клиентов в условиях стремительно меняющихся тенденций. В 2020 году мы реализовали целый ряд инновационных для российского рынка проектов. Например, стали единственным среди российских банков организатором размещения бессрочных облигаций, номинированных в трех разных валютах (доллары США, евро, рубли). Также мы выступили организаторами размещения «зеленых» и социальных выпусков облигаций. Планируем усиливать свою экспертизу в этом направлении и предоставлять широкие возможности на рынке капитала для наших клиентов.

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Журнал Global Finance — одно из старейших уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг.