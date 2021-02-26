Живущих в Эстонии россиян пообещали привить от коронавируса в Ленобласти

Власти Ленинградской области пообещали привить граждан России, живущих в соседней Эстонии. Те пожаловались, что хотели бы сделать спасительный укол, да вакцины у них в стране нет. Поэтому эмигранты вспомнили о родине и попросили ее помощи.- В ответ на обращения граждан России, находящихся на территории Эстонии, о возможности вакцинации от коронавируса в Кингисеппском районе Ленобласти из-за отсутствия вакцины в Эстонии, комитет по здравоохранению сообщает, что записаться на прививку через сайт Госуслуг и выбрать удобный пункт для вакцинации может любой гражданин России, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.Учитывая возможный наплыв желающих привиться из соседней страны, губернатор 47 региона Александра Дрозденко поручил увеличить объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района, соседствующего с Эстонией.Отметим, что многие россияне, в том числе жители Ленобласти, до начала пандемии постоянно жили в соседней с Ивангородом Нарве. А в Таллинне есть большая русская диаспора разработчиков программного обеспечения, работающих в местных IT-компаниях.Сейчас границы между Россией и Эстонией закрыты, однако граждане РФ могут свободно вернуться на родину, также как и эстонцы к себе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Из России – с баулами: Эстонцы ездят в шоп-туры в Петербург закупаться дешевыми продуктамиПочему европейцы вывозят сумками консервы, макароны и стиральные порошки (подробности)