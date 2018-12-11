Из России – с баулами: Эстонцы ездят в шоп-туры в Петербург закупаться дешевыми продуктами

Парковка у гипермаркета в Кингисеппе Ленобласти в субботу заполнена почти полностью. Вперемежку с русскими «Ладами» стоят иномарки с эстонскими номерами. Такое соседство уже не удивляет ни работников магазина, ни местных жителей. Уже не первый год в Кингисепп за консервами, соком и стиральными порошками приезжают жители Эстонии. Кто-то пересекает границу на своих авто, другие же покупают шопинг-туры до крупных продуктовых магазинов. Ну а перед Новым годом поток желающих дешевого провианта увеличивается в два раза.

Шопинг-тур за 10 евро

- Они нам кассу делают, - смеется работница магазина. – Приезжают семьями, набирают полные тележки и обратно в свою Эстонию! Потому что в России цены ниже, чем в Прибалтике, а продукты не хуже.

Очевидно, с этим согласны и сами эстонцы, гуляющие по магазину. На кассе они оставляют по 11 тысяч рублей! В родной стране за тот же набор товаров отдали бы в два раза больше. А некоторых наименований и вовсе бы не нашли.

Спрос на шопинг-туры в Россию настолько большой, что эстонские предприниматели организую туры в Ленобласть. Поездка обойдется в 10 евро – это около 740 рублей. И, прибалты уверяют, эти деньги окупаются!

Из России везут все - и сметану, и постельное белье, и крупы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Виктор – простой рабочий. Родился в далеком Магадане, но после развода родителей вместе с матерью уехал в Эстонию, где и прожил всю свою сознательную жизнь. За покупками в Россию он ездит каждый месяц! Около 8 утра покупает билет на автобус из Лилля (Таллина) и уже к вечеру возвращается обратно к жене и детям с полными пакетами необходимого.

- Еще и знакомые заказы оставляют. Соседка попросила купить ей в аптеке российскую мазь и таблетки для печени, - трясет списком покупок эстонец.

В магазин Виктор идет уверенной походкой – был здесь много раз. Правда, сегодня закупится «по мелочи». До этого «Икарус» делал остановку и иностранец успел потратить деньги на подушки и пледы.

- Осталось купить кофе, шоколад, рыбные консервы, - перечисляет русский прибалт. И, проходя мимо новогодних игрушек, хвастается: в прошлую поездку в Россию успел купить елочный сувенир с цветомузыкой всего за 800 рублей! – А на наших ярмарках точно такой же - дороже на 1000 рублей! Разница очевидна.

В среднем эстонцы отовариваются в гипермаркете на 8-11 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Лучшая сметана и мороженое

- Жена заказала купить несколько бутылок кондиционера, - толкая тележку вперед говорит Виктор. – Сейчас в России он по акции, куплю за 178 рублей. А дома он стоит от 3,5 евро! (260 рублей, - Прим.ред.). По качеству не особо отличаются, а вот по цене – значительно.

Следующая остановка – рыбный отдел. Здесь турист ищет тигровые креветки и клешни краба. Этих товаров в Эстонии не найдешь, - уверяет гость из города Лилль. - Поэтому берет сразу несколько банок и аккуратно складывает их в тележку.

Кстати, спросом у иностранцев пользуются и отделы с напитками. Например, соки в трехлитровой банке эстонцы любят, но купить их можно только в российском гипермаркете. Это касается и знаменитого «Тархуна» - у эстонской газировки вкус не тот, что у российской.

В тележку Виктор кладет и 10 килограммов сахара. Цена продукта в России и Эстонии отличается не сильно. Но, по словам прибалта, российский сахар слаще европейского.

- В основном закупаемся крупами, берем консервированную продукцию, - рассказывает Виктор. – Хочется еще привезти домой сгущенку или молочку. Но нельзя - эти товары запрещены для перевозки.

Многие российские товары для европейца стоят недорого.Фото: Артем КИЛЬКИН

В список запрещенных для ввоза в Эстонию входят еще и любимые всеми сыры и колбаса. Правда, попыток провезти нелегально эту продукции никто из туристов не предпринимает – эстонские сыры намного вкуснее.

- Но зато у вас вкусное мороженое, сливочное. Позволяю себе съесть одну порцию прямо у магазина, иначе на границе развернут, - признается Виктор.

Если хочешь – провезешь

Однако не все соблюдают правила, как Владимир. У молочных прилавков эстонцы пусть и не толпятся, но все же позволяют себе контрабандой провезти баночку сметаны.

- Жена любит 30%, а в Эстонии такую не производят, - вздыхает покупатель и бросает упаковку в тележку, где уже лежит посуда, графины и постельное белье.– Провожу эту сметану как могу. Ну, а для чего мне сюда ехать? Запомните: кто захочет, провезет. Например, нам нельзя больше двух пачек сигарет, а я пять хочу! Ведь меньше, чем за три евро я сигареты в Эстонии не найду. Прячу, провожу. Я же не на продажу, а для себя.

Ловят нарушителей редко – не каждый автомобиль или автобус проверяют досконально. Но если попадешься – ждет внушительный штраф.

Поездка в Россию за продуктами обходится в 10 Евро - это проезд.Фото: Артем КИЛЬКИН

В магазинах Виктор оставляет около 7000 рублей – немного для среднестатистического покупателя из Европы.

- Еще перед Новым годом запланирована поездка, - рассуждает эстонец и спешит к автобусу. – Еще будет возможность отовариться. А пока нужно выдвигаться, нам еще границу пересекать. Иногда за полчаса проходим контроль, иногда по 3-4 часа стоим.

Кстати, после гипермаркета туристический автобус заедет еще в Ивангород. Перед границей эстонцы забегут в строительный магазин. И доедят мороженое, с которым за границу не пустят.

КОМПЕТЕНТНО

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов: «В нашей стране с продуктами хорошо!»

- В Европе есть, конечно, все. Но теперь ассортимент в магазинах России и той же Эстонии стал серьезно различаться, а все из-за санкций и контрсанкций. Европейцы с одной стороны хотят попробовать что-то новое, а с другой – немного сэкономить. Ведь курс евро высокий по отношению к рублю и многие российские товары для европейца стоят недорого. Это мы охаем, какие дорогие товары, а в это время эстонец покупает и радуется низкой цене.

Поведение европейцев рационально оправдано. А еще оно говорит о том, что в нашей стране не так все плохо с продуктами. Еще в годы перестройки россияне считали, что в Европе лучше. Набрасывались на их товары. Потом уже поняли, что в наших мало химии, они живые, пахнут. Нет, в Европе много достойных продуктов. Например, сыры. Но и у России есть чем крыть.