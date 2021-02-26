Мужчина расчленил свою мать и закопал останки в лесу Ленобласти

Жителя Ленобласти подозревают в убийстве и расчленении матери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная жуткая история о расчленении произошла в Ленинградской области, в городе Сертолово Всеволожского района. На этот раз фигурантами дела стали мать и ее сын. Именно последний подозревается в страшном преступлении. Об этом "КП-Петербург" стало известно в пятницу, 26 февраля 2021 года.

- 15 декабря 2020 года в полицию обратилась женщина и сообщила, что никак не может связаться со своей сестрой. Она пыталась позвонить ей 29 августа, чтобы поздравить с 64-летием. Однако родственница на звонки не отвечала, - сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Полиция завела розыскное дело и спустя почти три месяца все же нашла подозреваемого. Вечером 25 февраля в квартире дома 4 по Сосновой улице в Сертолово был задержан 41-летний сын пропавшей женщины. Они проживали вместе. При задержании мужчина рассказал полицейским странную историю.

- С его слов, 5 сентября он пришел домой и обнаружил в ванной мертвую мать. Та якобы скончалась после продолжительного пьянства. В скорую и полицию мужчина почему-то звонить не стал, - отметил источник.

Мужчина перенес тело матери на кухню. 10 сентября он ножовкой по металлу расчленил родственницу на три части, отделив голову, туловище и ноги. Останки сын упаковал в мусорные пакеты и закопал в лесополосе за деревней Лупполово Всеволожского района.

Однако полицейские мужчине не поверили и возбудили уголовное дело об убийстве. Из квартиры были изъяты ножовка, банковская карта и телефон убитой. Сейчас следователи разыскивают останки женщины.

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