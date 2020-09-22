В Санкт-Петербурге актер убил и расчленил транссексуала из Таджикистана

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли очередное убийство, которое закончилось расчленением. На этот раз жертвой стал 24-летний транссексуал из Таджикистана. Части его тела нашли в реке Мга Ленинградской области. Находка несколько обескуражила силовиков, так как тело погибшего было мужское, но при этом с женской силиконовой грудью. Сыщики сразу же стали проверять все версии случившегося и сейчас вышли на... любовника убитого.

- Погибший оказывал сексуальные услуги, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники изучили связи погибшего и вышли на след его постоянного и, как выяснилось, последнего «клиента». Оперативникам стало известно, что подозреваемый, также как и его жертва, состоял в закрытом гей-сообществе. Он задержан в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте, 12.

Тут нашли останки убитого Фото: СКР

Подозреваемым в убийстве гастрабайтера-транссексуала оказался 53-летний актер Юрий Яновский, более известный в Петербурге как Юра Тверской. Он уже попадал в сводки полиции. В 2017 году Яновский устроил стрельбу в квартире актерского дома Басина на площади Островского во время игры в покер.

Что же касается транссексуала из Таджикистана, полицейские считают, что Яновский расправился с ним в ночь с 12 на 13 января 2020 года в одном из апарт-отелей на Васильевском острове. Подозреваемый пригласил жертву в гости, но заподозрил, что тот решил его обокрасть. Якобы из-за этого он и зарезал любовника ножом, а потом расчленил пилой.

Но полицейские сразу же выяснили, что беглец сначала скрывался в Твери, но потом вернулся в Петербург. Сейчас оперативники уже доставили подозреваемого к следователям. Вместе с сыщиками они проводят следственные действия.