Ученые СПбГУПТД разработали теплоизоляционный материал с рабочей температурой до 1400 градусов по Цельсию. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Уникальный высокотемпературный огнеупорный теплоизоляционный материал разработали учёные Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Он изготавливается на основе муллиткремнеземистого волокна, обладает высокой огнеупорностью и низкой тепловодностью. Его высокие теплофизические свойства позволили ученым изготовить из него печи с низким потреблением электроэнергии, а также с успехом использовать его и при изготовлении тепловой защиты накопителей информации самолетов «черных ящиков», которые успешно прошли комплексные испытания.

Совместно с фирмой Hotman OY, имеющей лицензию ES и многолетний опыт работы по футеровке, то есть облицовке огнеупорными, химически стойкими, износостойкими теплоизоляционными материалами промышленных печей, специалисты СПбГУПТД провели работу по изготовлению высокотемпературных газоходов.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Проведенные испытания показали, что футеровка внутренней камеры печи разработанным волокнистым материалом толщиной в 6 0мм позволяет снизить расход энергии от 10 до 25% и снизить температуру наружных стен печи на 10-15 градусов по Цельсию.

- Наш материал химически стоек к азотной, серной, соляной кислотам при нормальных условиях и температуре до 800 градусов по Цельсию, - комментирует один из авторов разработки заведующий лабораторией Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, директор вузовского технопарка Борис Гольденфанг. - Но главное преимущество, это низкая цена. В масштабах производства наш материал может конкурировать с Китаем при цене доллара не ниже 30 рублей за доллар. Этот фактор делает наш материал востребованным для отечественных промышленников.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

По задумке учёных, материал может выпускаться в виде кирпичей, плит, колец и изделий более сложной геометрии, а также в виде картона и бумажного полотна. Испытания специалисты Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД проводили на производственном предприятии в процессе реконструкции туннельной печи для обжига керамики. Применение материала в высокотемпературной зоне позволило улучшить равномерность температурного поля, время выхода на рабочую температуру и, согласно подсчётам, по итогу эксперимента сэкономить производителю более 4 млн. руб. в год.

Учёные СПбГУПТД проводят совместную работу с органами пожарного надзора по обеспечению пожаробезопасности помещений и несущих конструкций при строительстве.