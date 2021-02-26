Дома на Миллионной улице превратят в «лучшие в Петербурге бизнес-центры»

В доме 5 по Миллионной улице когда-то жила Анна Ахматова. Фото: "Российский аукционный дом".

Холдинг «Империя», управляющая сетью петербургских бизнес-центров «Сенатор», выкупила два исторических здания на Миллионной улице. Нового владельца объекты ждали более двух лет – их выставили на торги в ноябре 2018-го. Тогда предполагалось, что здесь создадут элитный отель, благо место располагает. Однако реальность оказалась иной.

- Мы только вчера закрыли сделку по приобретению. Может, кто и планировал делать там отель, но мы сеть бизнес-центров, поэтому хотим сделать там самые лучшие и самые красивые бизнес-центры в городе, - рассказал управляющий директор сети «Сенатор» Дмитрий Золин.

Учитывая, что здания находятся в историческом центре Петербурга, то контролировать работы по приспособлению к современному использованию будет КГИОП.

- Мы понимаем, что это объекты, имеющие охранный статус. Мы давно сотрудничаем с КГИОПом, серьезно относимся к культурным ценностям. В свое время полностью восстановили разрушенное банковское здание на Большой Морской, 15. И здесь задача сохранить все то, что есть, восстановить исторический цвет и вид зданий, - отметил специалист.

Точные сроки работ пока не называются. Ориентировочно на них уйдет два года.

Сумма покупки также не разглашается. В 2018 году стартовая цена единого лота была заявлена в 55 млн долларов США, что в нынешних цифрах превышает 4 млрд рублей. Однако эксперты оценивают сделку в 3,5 – 3,7 миллиарда.

Справка «КП»:

Ранее здания на Миллионной, 5 и 6, принадлежали Северо-Западному государственному заочному техническому университету. Позднее они перешли в собственность коммерческой фирмы, однако практически не использовались. Площадь зданий составляет 11,7 и 14,4 тысяч квадратных метров соответственно.

В доме номер 5 – возведен в 1788 году и перестроен позднее архитектором Александром Брюлловым - в 1919-1920 годах располагалось общежитие Центральной комиссии по улучшению быта ученых, и жила поэтесса Анна Ахматова.

Здание под номером 6 по Миллионной улице, стоящее напротив, также является объектом культурного наследия. Это «Комплекс построек Запасного дворца и Конюшенного двора при дворце великого князя Михаила Николаевича».