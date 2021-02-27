«Между жизнью и смертью»: Экс-жена Аршавина попала в реанимацию и провела 4 дня в коме

Бывшая жена Аршавина попала в реанимацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшая жена легенды «Зенита» Андрея Аршавина угодила в реанимацию и даже провела несколько дней в коме. Об этом сообщила в своем Instagram шокированная мать Алисы Казьминой. По словам Наталии Сарычевой, дочь, к счастью, потихоньку идет на поправку. Но о причинах госпитализации родитель умалчивает. Все дни, пока дочка была в больнице, она молилась за ее здоровье.

- Ты вернулась к нам… Моя девочка… 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!! – написала Светлана Сарычева в соцсети.

Мать Алисы Казьминой опубликовала шокирующий пост в Instagram. Фото: instagram.com/sarycheva_nataliia

К сожалению, мать Алисы Казьминой не смогла ответить на вопросы «Комсомолки» на момент выхода публикации. Вероятно, обстоятельства произошедшего прояснятся позже. Сама Алиса оставила маме комментарий под публикацией.

- Спасибо, мамочка любимая! Очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать! – ответила Казьмина.

Напомним, всего месяц назад Алиса дала интервью «КП-Петербург», где искренне рассказала о страшной болезни – аутоиммунном некрозе со вторичным васкулитом, который «режет» ее лицо.

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