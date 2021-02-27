Петербурженка выстрелила в пенсионерку в автобусе во время скандала

Пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге во время конфликта в автобусе произошла стрельба. В пятницу, 26 февраля 2021 года, в полицию Невского района поступило сообщение об инциденте в общественном транспорте у станции метро "Дыбенко". Правоохранители немедленно выехали на место происшествия.

- Установлено, что конфликт произошел между двумя пассажирками. Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате стрельбы пострадала пенсионерка. Ее госпитализировали в больницу с касательным ранением щеки. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести.

Стрелявшую женщину сразу же задержали и доставили в районное отделение полиции для разъяснений. Что именно стало причиной для такого серьезного скандала, пока правоохранители не сообщают. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в ноябре 2020 года в одном из петербургских автобусов произошла трагедия. Мужчина сделал замечание пассажиру без маски. Тот в ответ достал нож и зарезал человека.

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