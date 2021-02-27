Охота по-новому: Автомобили тонут под "Мостом глупости" в Петербурге из-за оттепели

Автомобили тонут под "Мостом глупости" в Петербурге из-за оттепели Фото: СОЦСЕТИ

У знаменитого "Моста глупости" в Санкт-Петербурге появился новый "метод охоты" на автомобили. Из-за оттепели проезд под переправой затопило. На протяжении нескольких метров образовалась река глубиной в 30-40 сантиметров. Теперь машины буквально проплывают под мостом. Но везет не всем. В пятницу, 26 февраля 2021 года, некоторым автомобилистам очень не повезло - кто-то потерял номерные знаки, а кто-то и вовсе схватил гидроудар.

- "Мост глупости" теперь собирает под собой низкие автомобили. Машины тонут. Наша не выжила, "хапнули" воды в двигатель, - пожаловался в социальной сети один из автомобилистов.

Теперь автомобилисты разыскивают свои номерные знаки Фото: СОЦСЕТИ

По рассказам автовладельцев, как минимум четыре машины получили гидроудар. После такого уехать с места им удалось только с помощью эвакуатора. Номерных знаков и вовсе немереное количество.

В "Водоканале" "КП" пояснили, что потом под мостом - зона ответственности городских коммунальщиков. Сама канализация работает исправно. Проблема заключается в том, что трубы, по которым сливается вода, замерзли, что мешает быстрому уходу воды.

- Вызовов нашей службы на этот адрес не было. Но мы помогаем коммунальщикам в решении этой проблемы, - добавили в компании.

Напомним, "Мост глупости" получил свое народное название из-за водителей грузовых автомобилей, которые частенько застревают под переправой. Высота моста 2,7 метров, вокруг есть указатели. Однако уже в январе под мостом застряла юбилейная 200-я "Газель".

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