Глава Следственного комитета взял под личный контроль дело об изнасиловании школьницы в Санкт-Петербурге

Дело об изнасиловании 16-летней школьницы в Петроградском районе Санкт-Петербурга находится на особом контроле у правоохранительных органов. Фото: Олег ЗОЛОТО

История с изнасилованием 16-летней девочки тремя молодыми людьми в Петроградском районе Санкт-Петербурга получила продолжение. Глава Следственного комитета России взял уголовное дело, возбужденное по данному факту, под личный контроль. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщила пресс-служба СКР.

- В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу провести тщательное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, а также поручил докладывать ему о его ходе и всех промежуточных результатах, - сообщают в ведомстве.

Кроме того, неприятности могут начаться у следователя, в производстве которого это уголовное дело находится – ранее он не избрал подозреваемым в изнасиловании школьницы меру пресечения.

Напомним: сама история произошла 22 февраля около часа ночи. Со слов заявительницы – матери пострадавшей девочки – ее дочь изнасиловали друзья, находившиеся в тот вечер у нее в гостях. Предполагаемыми насильниками оказались трое молодых парней в возрасте от 17 до 19 лет.