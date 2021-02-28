«Трагическая случайность»: стало известно, как восьмилетний мальчик сломал обе ноги на скалодроме в Санкт-Петербурге

Ребенка доставили в больницу с переломами обоих бедер. Фото: Артем КИЛЬКИН

История с восьмилетним мальчиком, который 27 февраля во время семейного похода на скалодром сорвался с трехметровой высоты и получил перелом обоих бедер, взволновала петербуржцев. «Комсомолка» узнала, что в действительности произошло на площадке.

- Папа с ребенком получили необходимое снаряжение, прошли инструктаж по технике безопасности, - рассказали «КП» в компании Norway park, которая занималась обустройством скалодрома. - Инструктор удостоверился, что все правила поняты, увидел правильность прохождения инструктажа. В какой-то момент ребенок, видимо, заигрался, остался без присмотра взрослого и по трагической случайности забрался на скалодром без страховки.

Тем не менее компания вовсе не намерена снимать с себя ответственности за случившееся. По словам ее генерального директора Дениса Сухомлинова, семье мальчика будет оказана вся необходимая поддержка.

- За более чем 10-ю историю у нас впервые такой серьезный случай, - отметил Сухомлинов. - Со своей стороны, мы окажем полную поддержку семье и приложим все усилия для исключения подобных случаев. На ребенка, как и для всех посетителей центра, действует дополнительное страхование посетителей. Сейчас по нашей инициативе, мы проводим внутреннюю проверку с приглашением внешней экспертизы и контролирующих органов.

Напомним: инцидент произошел в субботу, 27 февраля. Прибывшие на место медики диагностировали у мальчика перелом обоих бедер со смещением костных отломов. Сейчас ребенок в больнице. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

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