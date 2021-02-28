Восьмилетний ребенок сломал обе ноги на скалодроме в Санкт-Петербурге

Сейчас мальчик находится в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящим кошмаром обернулся для обычной петербургской семьи с восьмилетним ребенком поход на скалодром в один из городских торговых центров. Вместо веселья и смеха мальчик получил тяжелые травмы – со скалодрома его забрала скорая помощь. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу № 5, - уточнил источник. – Врачи диагностировали у него закрытые переломы правого и левого бедра со смещением костных отломков.

Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое, врачи стараются вывести его из кризиса. Сколько времени потребуется на дальнейшую реабилитацию, и сможет ли мальчик восстановиться в полной мере, на данный момент не известно. По предварительным данным, инцидент произошел по вине родителей – они не уследили за ребенком, и он упал с трехметровой высоты.