Из одежды - трусики и коньки: Елизавета Туктамышева поразила поклонников откровенными фото

Елизавета Туктамышева преподнесла поклонникам очень горячий подарок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева преподнесла всем своим поклонникам неожиданный и очень горячий подарок. На своей странице в Instagram она опубликовала две невероятно откровенные фотографии из фотосессии для журнала Maxim - и предсказуемо произвела фурор, причем среди как мужской, так и среди женской части подписчиков.

Спортсменка снялась в откровенной фотосессии. Фото: Instagram

- Они поставили меня на коньки, я поставила их на землю! - написала Туктамышева на страничке. Эффект от публикации был подобен разорвавшейся бомбе. Менее чем за час откровенные снимки фигуристки собрали почти 20 000 отметок "нравится". И немудрено - из одежды на подтянутой и сексуальной спортсменке фотографы оставили только роликовые коньки и синие трусики.

- Богиня! Самая прекрасная женщина в мире! - наперебой восхваляют Елизавету поклонники.

Даже без формы видно, что Елизавета в отличной форме. Фото: Instagram

Напомним: ранее 24-летняя фигуристка снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Позже спортсменка призналась, что рассчитывала на бурную реакцию и результатом осталась довольна.