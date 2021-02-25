Показала фигурку: Елизавета Туктамышева снялась в эротической фотосессии для мужского журнала

Лиза Туктамышева снялась в "голой" фотосессии для мужского журнала. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева вновь решила напомнить о себе. Но на этот раз она привлекла внимание не пространным интервью о детях, карьере и отношениях, а сделала ставку на мужскую аудиторию. Результатом стала эротическая фотосессия для глянцевого журнала.

- Я всегда говорила, что женское тело - это прекрасно. Нет ничего плохого, чтобы показать часть тела. Я же не выхожу голая на лед, это все в рамках приличия. Сексуальность в номерах осознанна. После «Тохic» на мой Инстаграм подписалось 20 тысяч человек, но я не знаю что еще такого сделать, чтобы это повторилось и можно было бы показать на телеэкране. Я такого делать не буду, - рассказывала ранее сама фигуристка.

Впрочем, насколько смелой и откровенной оказалась нынешняя съемка, пока узнать нельзя. Сам журнал появится в продаже чуть позднее. А на его обложке Туктамышева предстает в практически прозрачном нижнем белье, чулках и игривом шейном аксессуаре-чокере с мишкой.

На снимках фигуристка предстает в прозрачном белье. Фото: twitter.com/ru_maximonline

Вряд ли это поможет Лизе отобраться на Чемпионат мира по фигурному катанию или Олимпиаду-2022 в Пекине, но армию поклонников точно увеличит. Тем более, что завершать карьеру и «вешать коньки на гвоздь» спортсменка точно не собирается.

- Конечно, я задумывалась о материнстве, но пока рано. Все после карьеры. Сейчас (после расставания с Андреем Лазукиным - прим.ред.) я свободна, но отношения меня пока не интересуют. Не так много времени осталось до Олимпиады и хочется первый раз в жизни конкретно подготовиться, быть настоящей спортсменкой, - рассказала Туктамышева в интервью автору YouTUBE-канала KonOff журналисту Василию Конову.

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