В Санкт-Петербурге разбираются в смерти экс-солистки Little big Анны Кастнельянос. Ее тело обнаружила волонтер, которая пришла проведать артистку, которая имела 3 группу инвалидности и последнее время практически не выходила из дома на Рыбацком проспекте. \\"КП-Петербург\\" удалось узнать подробности трагедии.- Я Аню 13 лет знала, а последний раз видела недели две назад, - рассказала \\"КП-Петербург\\" соседка Анны Наталья. - Вчера нам по домофону позвонила волонтер, сказала, что Аня оставляла заявку на лекарства после того, как почувствовала себя плохо. Она, оказывается, ездила на какие-то гастроли на машине и застудила спину, жаловалась на сильные боли. Вот волонтер и пришла ее проведать.В квартиру Анны сразу же съехались полиция и судмедэксперты.- Полиция приезжала вчера в 12 часов дня примерно, - продолжает Наталья. - Сказали, что в смерти криминала нет. Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма. Ее сестра Ксюша живет отдельно, она просила сообщать, если что случится. Поэтому мы с ней общаемся.Источник \\"КП-Петербург\\" в правоохранительных органах подтвердил, что внешних признаков криминальной смерти на теле Анны не обнаружили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бывшая солистка группы Little big Анна Кастнельянос найдена мертвой в петербургской квартиреАртистку обнаружил волонтер, который пришел ее проведать (подробности)