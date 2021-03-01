«Переломы серьезные»: стало известно состояние восьмилетнего мальчика, сломавшего обе ноги на скалодроме в Петербурге

Восьмилетний мальчик, сломавший обе ноги на скалодроме, проведет в больнице как минимум три недели. За жизнь ребенка врачи не опасаются, но трудностей у него впереди предостаточно – как минимум длительный и непростой курс реабилитации.Напомним: несчастный случай произошел с Денисом (имя изменено – прим.ред.) в минувшую субботу, 27 февраля. Во время похода с папой на скалодром, расположенный в одном из петербургских ТЦ, он упал с трехметровой высоты и получил перелом бедер. Сам папа мальчика в разговоре с «Комсомолкой» комментировать инцидент не стал:- Я прокомментирую эту ситуацию позже, - пообещал он. – Сейчас нет возможности, извините. Нас с женой пока даже не пускают к сыну. Все, что я знаю – что его состояние стабильное.В Детской городской больнице № 5 имени Филатова «Комсомолке» в Петербурге» рассказали, что поводов опасаться за жизнь Дениса нет: его действительно стабилизировали, сейчас медики оценивают его состояние как средне-тяжелое.- Он находится в отделении травматологии, - уточнили в больнице. – Угрозы для жизни нет, он в сознании, о каких-либо операциях речи пока не идет. Тем не менее переломы достаточно серьезные, поэтому ближайшие три недели он побудет у нас под наблюдением.Причины случившегося на данный момент устанавливаются. Родители мальчика свою версию не раскрывают, в самом клубе говорят, что ребенок в какой-то момент остался без присмотра взрослых и полез на высоту самовольно. Будет ли кто-то нести ответственность за переломы Дениса, тоже пока непонятно – в частности, эксперты считают, что это зависит от одного очень важного нюанса.- Если люди пришли на скалодром позаниматься с инструктором, то ответственность на протяжении всего занятия лежит на нем, - поделился с «Комсомолкой» своим мнением профессиональный скалолаз, совладелец одного из петербургских скалодромов Константин Митин. – Как только занятие закончилось, и люди оказались предоставлены сами себе для «свободного лазания», они отвечают за себя сами. Соответственно, нужно точно определить, в какое время и при каких обстоятельствах произошел инцидент с ребенком: пока шло занятие или пока мальчик с папой лазали сами.Вообще же, по словам Митина, такие случаи хоть и нечасто, но все же происходят. Как правило, основной причиной трагедий становятся либо низкая квалификация инструкторов на скалодромах (неправильно объяснили, не уследили, провели неполный инструктаж по технике безопасности), либо невнимательность самих посетителей.- Я знаком с компанией, на объекте которой это случилось, - отметил скалолаз. – Они достаточно хорошо проводят инструктажи. Но проблема в том, что абсолютно все учесть невозможно: кто-то может отвлечься и все прослушать, кто-то – увлечься, забыться и допустить ошибку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Трагическая случайность»: стало известно, как восьмилетний мальчик сломал обе ноги на скалодроме в Санкт-ПетербургеНа момент госпитализации состояние ребенка оценивалось как тяжелое (подробности)