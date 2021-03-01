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Происшествия

«Переломы серьезные»: стало известно состояние восьмилетнего мальчика, сломавшего обе ноги на скалодроме в Петербурге

Ранее на скалодроме инцидент назвали трагической случайностью