Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привился от коронавируса. Первый компонент вакцины глава города получил в одном из прививочных пунктов, однако в каком именно, пресс-служба Смольного не уточняет. Да и сама новость появилась не на официальном сайте администрации, а в соцсетях.- Сегодня вакцинировался. Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться, - написано на странице Александра Беглова ВКонтакте.По словам губернатора, следующая прививка ему предстоит через три недели, а пока он будет вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Пока же со здоровьем главы города все в порядке: «Полет нормальный – чувствую себя отлично».- Рекомендую привиться – сегодня в городе созданы все условия. Вакцины достаточно, работают 129 пунктов, 10 мобильных бригад, из которых пять – в торговых центрах. Во всех пунктах прививка бесплатная, - призвал последовать своему совету жителей Петербурга сам губернатор.Отметим что на 1 марта в Северной столице привито 245 941 человек. Из них 101 345 - полностью закончили цикл вакцинации. А чтобы достичь появления «коллективного иммунитета», в Смольном планируют привить к лету нынешнего года 1 миллион 200 тысяч жителей Петербурга.Напомним, что как и везде по России, массовая вакцинация началась в городе на Неве в середине января 2021 года.