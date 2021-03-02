Проект кампуса Хайпарка ИТМО в городе-спутнике Петербурга одобрила Госглавэкспертиза

Проект строительства кампуса в Хайпарке ИТМО утвердила Госглавэкспертиза. Фото: vk.com/gge_ru

Госглавэкспертиза России одобрила проект строительства главного учебного корпуса и семи зданий общежитий Второго кампуса Университета ИТМО. Они появятся на базе научно-образовательного и инновационного центра ИТМО Хайпарк в городе-спутнике Южный, Пушкинского района Петербурга. Сам центр должен стать аналогом столичного «Сколково».

- В ходе реализации первого этапа работ, по проекту которого выдано положительное заключение, построят главный учебный корпус и четыре здания общежития №1, рассчитанных на 618 человек, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

На втором этапе, также уже одобренном, будут созданы три здания общежития №2 (на 463 студента). Также на территории центра появятся открытые автостоянки, места для спецтранспорта и велопарковки.

Научный центр расположится в Пушкинском районе Петербурга. Фото: vk.com/gge_ru

Въезд и выезд с территории будут осуществляться через КПП. В рамках благоустройства выкопают два искусственных водоема, проложат пешеходные дорожки, поставят наружное освещение, ограждения и малые архитектурные формы. Территорию Хайпарка озеленят.

Напомним, что сам инновационный центр построят в «треугольнике» Гатчина-Пушкин-Петродворец. Главный резидент города-спутника южный, который должен стать местом притяжения для развития региона – ИТМО Хайпарк. В его состав войдут новый кампус Университета ИТМО, четыре научных центра, центр обработки данных, бизнес-парк и технологическая долина.

Главный корпус получил "космический" дизайн. Фото: vk.com/gge_ru

Главный учебный корпус ИТМО Хайпарк будет состоять из девяти двухэтажных блоков, он рассчитан на единовременное обучение 1600 студентов, работать здесь будут 500 преподавателей и членов обслуживающего персонала.

Отметим, что проект застройки разработала петербургская «Студия 44», его «космический» вид ранее был утвержден Градсоветом Северной столицы.

Всего под кампус отведено 90 гектаров вдоль Киевского шоссе между поворотом на Кондакопшино и границей с Ленинградской областью. Кроме корпусов ИТМО в Южном появится и жилая застройка. Сроки реализации проекта не указываются.