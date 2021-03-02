«Ей что-то подмешали в алкоголь»: Мать школьницы рассказала о групповом изнасиловании дочери на вписке золотой молодежи в Петербурге

Школьница после вписки попала в больницу Фото: СОЦСЕТИ

Последствия вписки золотой молодежи из Санкт-Петербурга, которую устроила 16-летняя школьница, а потом обвинила гостей в изнасиловании, докатились до самого главы СКР Александра Бастрыкина. Сначала главный следователь страны взял расследование под личный контроль, а дальше и вовсе забрал его из Северной столицы в Москву.

Напомним, Анна учится в американской частной школе, но из-за коронавируса в США временно приехала в Петербург к маме. Пока та была в отъезде, подросток позвала к себе друзей. Пришло шестеро парней – почти все из богатых семей. Ребята купили кучу алкоголя и даже заказали манекенщицу.

«Комсомолка» уже озвучивала версию парней, которые, конечно, вины своей не признают. По их словам, Аня сама поила всех и даже соблазняла. Но у мамы школьницы, как и у самой девушки, полностью противоположный взгляд на произошедшего – они считают, что молодые люди все спланировали и изнасиловали девушку группой.

«БЫЛИ ЗАЙЧИКАМИ, НО ОКАЗАЛИСЬ ДВУЛИКИМИ»

- Все решит медицинская экспертиза, которая подтверждает факт изнасилования и того, что до той ночи дочка была девственницей, - рассказала КП-Петербург мать Анны Эльвира. - Они могут говорить все, что угодно. Последнее слово будет за уликами, за психологической экспертизой, также за анализами. Виновные будут наказаны.

По делу проходит трое подозреваемых. Они отрицают изнасилование Фото: СОЦСЕТИ

По мнению мамы Анны, гости ее дочери заранее сговорились, чтобы воспользоваться невинностью девочки.