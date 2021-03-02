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«Ей что-то подмешали в алкоголь»: Мать школьницы рассказала о групповом изнасиловании дочери на вписке золотой молодежи в Петербурге

Жертва - учится в частной школе в США, подозреваемый тоже из элиты. Обе семьи достаточно влиятельны, в итоге в деле будет разбираться сам глава СКР Бастрыкин
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Школьница после вписки попала в больницу

Школьница после вписки попала в больницу

Фото: СОЦСЕТИ

Последствия вписки золотой молодежи из Санкт-Петербурга, которую устроила 16-летняя школьница, а потом обвинила гостей в изнасиловании, докатились до самого главы СКР Александра Бастрыкина. Сначала главный следователь страны взял расследование под личный контроль, а дальше и вовсе забрал его из Северной столицы в Москву.

Напомним, Анна учится в американской частной школе, но из-за коронавируса в США временно приехала в Петербург к маме. Пока та была в отъезде, подросток позвала к себе друзей. Пришло шестеро парней – почти все из богатых семей. Ребята купили кучу алкоголя и даже заказали манекенщицу.

«Комсомолка» уже озвучивала версию парней, которые, конечно, вины своей не признают. По их словам, Аня сама поила всех и даже соблазняла. Но у мамы школьницы, как и у самой девушки, полностью противоположный взгляд на произошедшего – они считают, что молодые люди все спланировали и изнасиловали девушку группой.

«БЫЛИ ЗАЙЧИКАМИ, НО ОКАЗАЛИСЬ ДВУЛИКИМИ»

- Все решит медицинская экспертиза, которая подтверждает факт изнасилования и того, что до той ночи дочка была девственницей, - рассказала КП-Петербург мать Анны Эльвира. - Они могут говорить все, что угодно. Последнее слово будет за уликами, за психологической экспертизой, также за анализами. Виновные будут наказаны.

По делу проходит трое подозреваемых. Они отрицают изнасилование

По делу проходит трое подозреваемых. Они отрицают изнасилование

Фото: СОЦСЕТИ

По мнению мамы Анны, гости ее дочери заранее сговорились, чтобы воспользоваться невинностью девочки.