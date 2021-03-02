Кубок ЕВРО-2020 доставили в Петербург и провезли по знаковым местам города

Кубок ЕВРО-2020 привезли в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кубок будущего Чемпионата Европы по футболу 2021 года, несколько нелогично имеющего название ЕВРО-2020 (турнир перенесли из-за пандемии), привезли в Санкт-Петербург. Главная награда уже побывала на «Газпром Арене», «сходила» в Русский музей и к Медному всаднику.

- Кубок Европы в Петербурге! Куда пойдем? – сообщила в соцсетях пресс-служба ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

По Петербургу кубок путешествует вместе с талисманом чемпионата. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые кадры с Кубком и официальным талисманом турнира Скиллзи были сняты на фоне замерзшего устья Невы и вантового моста ЗСД. Далее награда снялась на поле футбольного стадиона на Крестовском острове, в Русском музее и у памятника Петру I. Это отметили строками из поэмы Пушкина «Медный всадник»:

- «Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе».

Награда побывала на стадионе. Фото: instagram.com/gazpromarena

Отметим, что Кубок Европы уже дважды бывал в нашей стране. Один раз это случилось в 1960 году, когда сборная СССР выиграла самый первый в истории континентальный турнир. А второй раз награду представляли на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года.

3 марта Кубок представят журналистам.

Напомним, что перенесенный с прошлого года ЕВРО-2020 будет проходить в 12 городах Европы. Петербург примет три игры группового этапа, в том числе две - с участием сборной России, а также один четвертьфинал. Чемпионат состоится с 11 июня по 11 июля.

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