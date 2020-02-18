Трофейный кубок Евро-2020 привезут в мае в Петербург

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:07:25+03:00

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Главный трофей Евро-2020 привезут в Петербург в мае 2020 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу. Точный срок «гастролей» кубка пока не назван. Неизвестно и то, позволят ли горожанам сфотографироваться с трофеем, названным в честь Анри Делоне - первого генсекретаря УЕФА, который предложил организовать этот турнир в далеком 1960-м году.

- На особом контроле города находится организация работы фанатских площадок на Конюшенной и Дворцовой площадях. Это наша ответственность. Мы должны обеспечить не только зрелищность, но и полную безопасность зон болельщиков, - цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Заместитель министра спорта Павел Новиков высоко оценил готовность Петербурга к чемпионату Европы. Из бюджета России Северной столице вот-вот выделят 200 миллионов рублей финансовой поддержки для создания фан-зон Евро-2020.

Напомним, стадион на Крестовском острове примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. Две игры станут домашними для сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU