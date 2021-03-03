Общественный транспорт Санкт-Петербурга и машины такси украсят гербами города. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Северной столицы, одобрившие соответствующий законопроект в окончательном чтении.- Законопроект о гербах на транспорте и такси приняли в целом, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», следящая за заседанием парламента.Напомним, что депутаты ранее предлагали регламентировать использование герба и флага Петербурга, чтобы с одной стороны горожане могли вывешивать стяг в торжественные дни, а с другой мошенники не применяли символы города, дабы ввести людей в заблуждение.- При строгих действующих нормах за соблюдением их никто фактически не следит: герб частенько встречается на листовках от мошенников, которые петербуржцы находят в своих почтовых ящиках, - отмечал депутат Макаров.А его коллега Ковалев высказал мнение, что такси Северной столицы должно иметь герб на кузове машины, дабы отличаться от других: «Может, стоило бы обязать такси использовать гербы на машинах? Пусть у каждой компании будет своя расцветка, но все в определенном месте на автомобиле будет упрощенный герб Петербурга или специальный логотип».Это предложение и было принято, но с оговоркой, что использование герба - опционально.- Допускается размещение герба Санкт-Петербурга (в том числе в качестве элемента знака обслуживания) на водном, автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, а также на остановочных пунктах.Другими словами, те таксисты, которые и дальше хотят быть незаметными в потоке для других автомобилистов и ГИБДД, такими и останутся. Клеить на машину герб Петербурга их никто не заставит.