С чем у вас ассоциируется слово «праздник»? У многих перед глазами возникают картины уютного семейного застолья с задушевными разговорами и любимыми угощениями: мясной нарезкой, салатом «Мимоза», соленьями и, конечно, фирменным тортом хозяйки. Праздник — это когда приезжали родственники, с которыми так приятно посплетничать, когда играла музыка и веселье лилось рекой. Но у тех, кому меньше тридцати, вряд ли это будет самая очевидная ассоциация со словом «праздник». Просто потому, что традиция застолий постепенно уходит в небытие.Некоторые списывают это на возросшую популярность ресторанов и их доступность, распространение различных видов отдыха. Кто-то будет винить во всем интернет и повальную пассивность нынешнего поколения. Но где же истина?Почему сегодня канули в прошлое милые посиделки с родственниками? Почему мы с детьми теперь редко ходим в гости?Об этом поговорим с психоаналитиком Дмитрием Ольшанским и президентом НКО Союз «Здоровье наших детей», дипломированным нутрициологом, экспертом ФГБНУ «Институт управление образованием РАО» Ольгой Пановой. Эксперты обсудят проблему разрыва отношений между поколениями, отсутствие общих застолий, семейных чтений и тд.Не пропустите эфир на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM и трансляцию в группе в ВКонтакте в четверг, 4 марта в 11:03.Задавайте свои вопросы прямо здесь или в прямом эфире по телефонам:+7 (812) 655-50-05Whatsapp | Viber +7 (931) 398-92-92