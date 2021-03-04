В Смольном объяснили, чем грозит Санкт-Петербургу подъем заболеваемости коронавирусом на 426 %

Городские власти опасаются, что с наступлением весны заболеваемость снова пойдет в рост. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению объяснил, откуда в статистике заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге взялся рост на 426 %. Такие данные, напомним, оказались приведены в информационной справке по противодействию эпидемии – документ опубликовали на сайте Смольного в минувшую среду, 3 марта.

Цифры, на первый взгляд, действительно впечатляют: согласно отчету межведомственного совета, 24 февраля в Северной столице зарегистрировали 324 новых случаев заболевания, а спустя неделю, 3 марта – 1 707. Рост в процентах – 426,8 %. Между тем в комздраве говорят – поводов для паники нет.

Народ в Санкт-Петербурге явно расслабился - при том, что вирус, как и сама эпидемия, никуда не делся. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все дело в том, что в статистику попадают данные за предыдущие сутки, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства. – То есть, 24 февраля мы предоставили картину на праздничный выходной день. В это время резко упало количество обращений в больницы и клиники, которые выполняют тестирование на наличие в орагнизме вируса SARS-CoV-2 – люди, даже имевшие на тот момент какие-либо симптомы ОРВИ, предпочли остаться дома, а не обращаться в больницы и клиники.

Другими словами, статистика, опубликованная Смольным, описывает не всю ситуацию в целом, а только два дня. Поэтому делать по ней какие-то далеко идущие выводы не стоит. Тем не менее проблема есть: в комздраве отмечают, что темпы затухания эпидемии в Санкт-Петербурге в последнее время ощутимо замедлились.

- Если раньше у нас наблюдалось стабильное падение числа новых зараженных, то теперь оно установилось примерно на одном уровне и практически не меняется, - констатируют в ведомстве. – Сейчас ситуацию можно охарактеризовать как нестабильную. Мы надеемся, что образуется новое плато. Но есть вероятность, что с приходом весны заболеваемость снова пойдет в рост – ее, к сожалению, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Осложняется ситуация тем, что петербуржцы и гости Северной столицы стали неохотно прививаться от коронавируса. Спрос на услугу резко упал: так, например, 27 февраля дозу «Спутника V» впервые получили 8 203 человека, а 3 марта – всего 6 831. Расширять систему тестирования и открывать ополнительные прививочные пункты бессмысленно (их у нас и так уже больше, чем в Москве), вся надежда – на пропаганду. В Смольном отмечают, что будут доносить до населения информацию о важности вакцинации, а также о том, что вирусная угроза никуда не делась.

Еще одна проблема - петербуржцы стали менее охотно вакцинироваться от коронавируса. В Смольном надеются решить этот вопрос при помощи пропаганды вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем эксперты отмечают: вероятность прихода третьей волны действительно не исключена.

- Сейчас мы, на мой взгляд, вступили в некое подобие гонки, - объясняет эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. - Все дело в том, что коронавирус, как и другие подобные ему заболевания, имеет свою сезонность. Очередной всплеск, который гипотетически может перерасти в третью волну, должен прийтись ориентировочно на середину весны. Таким образом все будет зависеть от того, успеем мы привить достаточно количество людей для формирования коллективного иммунитета или нет. Пока что вероятность этого достаточно низкая – вакцинировать нужно порядка 70 % населения. Но, будем надеяться, темпы этого процесса в ближайшее время резко возрастут.

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