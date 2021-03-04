Аватары на цифровом подиуме и анимированные наряды: как в СПбГУПТД обучают цифровому дизайну иностранных студентов. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Второй набор в международную школу ProDesign прошел в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных в рамках Российско-Финского проекта С3Е (Contents for Cross-Cultural Events) Программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия». Учениками школы стали студенты из Индии, Германии, Франции, Финляндии и России. Им преподают анимационную моду, создание цифровых подиумов и аватаров, безотходные технологии создания одежды, работу в специализированных программах, а также формирование анимационного портфолио, конструирование нарядов с помощью цифровых инструментов. Молодые дизайнеры получают возможность воссоздать конечный продукт под руководством наставников и международных экспертов. В прошлом году СПбГУПТД запустил обучение в школе ProDesign в пилотном тестовом режиме, тогда набор составлял 15 человек. В этом году выпускаться будут уже 50 студентов из разных стран. Обучают их мультидисциплинарные преподаватели, как из Университета промышленных технологий и дизайна, так и из Университета прикладных наук Юго-восточной Финляндии.

- В прошлом году при обучении мы делали упор на разработку модных образов и элементов костюма для фестивальной индустрии, преподавали технологии и приемы создания мультимедийного контента для рекламных коллекций, привлечения новой аудитории за счет геймификации и погружения в цифровую среду, - отмечает креативный менеджер проекта С3Е Любовь Джикия. - В этом году помимо создания анимационного портфолио мы включили в курс изучение балета, его синтеза с модой, делаем акцент на создание архитектуры бренда, представляем, как пример, концепции, модели, методы, которые помогут решить проблемы бренд-стратегии, обращаемся как к истории, так и к будущему моды в условиях цифровизации, «Футуризм 2031» - как раз одна из тем курса».

Проект С3Е стартовал в 2018 году и будет реализовываться до конца ноября 2021. Международная коллаборация участников проекта: Университета промышленных технологий и дизайна, Института культурных программ Санкт-Петербурга и Университета прикладных наук Юго-восточной Финляндии за 4 года сумела организовать значимые в сфере культуры и дизайна мероприятия, это и Международная конференция «Будущее фестивалей», Выборгский средневековый фестиваль Святого Олафа, День европейского сотрудничества, Российско-Финский культурный форум и множество других событий.