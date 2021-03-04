«Сергея Скрипаля нет в живых. Но Британии невыгодно это признать»: племянница шпиона сделала заявление

Сергей Скрипаль так и не вышел на связь после смерти матери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошло ровно три года с момента событий в Солсбери вокруг семьи Сергея и Юлии Скрипаль. Британия обвинила Россию в том, что якобы двое агентов ГРУ, представившись петербургскими бизнесменами Петровом и Бошировым, вылетели в Туманный Альбион для устранения перебежчика боевым отравляющим веществом.

После этого Скрипали пропали из поля зрения, засветившись в СМИ лишь единожды, - когда Юлия дала интервью на камеру британскому СМИ. Сам Сергей так больше и не появлялся в кадре. Его родственники в России связывались с ним поначалу по телефону. Но позже он перестал звонить, его местонахождение неизвестно. «Комсомолка» дозвонилась до племянницы экс-сотрудника ГРУ Виктории Скрипаль.

СКРИПАЛЬ МЕЧТАЛ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ, НО НЕ УСПЕЛ?

В последние годы, перед событиями 3 марта 2019 года, после которых Сергея Скрипаля британские спецслужбы надежно спрятали от лишних глаз, экс-сотрудник ГРУ сильно скучал по России и даже начал поддерживать внешнюю политику страны. Кто знает, как все бы обернулось, не будь скандала с якобы отравлением. Но возвращение перебежчика в Россию явно было невыгодно британской разведке.

- Вернуться в Россию он собирался, но ждал, когда сменится руководство страны, - поделилась с «КП-Санкт-Петербург» Виктория Скрипаль. - Он однозначно скучал, здесь в России у него были и родные, и друзья. А в Британии на тот момент никого не осталось. Жена умерла, сын умер, он там был один. А здесь мать, дочка. Но сейчас их семью ничего не связывает с нашей страной, Юлия даже всю недвижимость в Москве продала. Насколько я знаю, они сейчас под пристальным наблюдением спецслужб, их просили отречься от всего российского. И под предлогом того, чтобы их никто не идентифицировал, Юлю и Сергея разлучили – заставили жить отдельно.

Виктория Скрипаль считает, что дяди уже нет в живых Фото: REUTERS

Виктория Скрипаль не верит в отравление своих родственников боевым веществом со стороны российских спецслужб. Все случившееся она считает театром:

- Говорить, что их отравили – я в этом не очень уверена. Юля быстро отошла от боевого отравляющего вещества. Представьте, вас травят мощным оружием, а вскоре вы бегло разговариваете, будто вы отравились в столовой. Сергея нам не показывают вообще никак. Был ли факт отравления? Больше это похоже на спектакль.

«С НАВАЛЬНЫМ НЕ ВЫШЛО, СКРИПАЛЬ - ПОСЕРЬЕЗНЕЕ»

Виктория Скрипаль считает, что Британии не выгодно обнародовать результаты своего расследования, потому что это лишит Англию способа давления на Россию.

- Мы не видим результатов расследования. Когда нам Британия их предъявит? – задается вопросом Скрипаль. - Есть один очень интересный момент. Прошло уже три года. Но британская фемида до сих пор нам не выдвинула обвинения. Петров и Боширов не поданы в международный розыск, их никто не ищет. Сказали, что они виноваты и на этом все закончилось. Никто не знает, что за вещество было на ручке двери и было ли оно. Мы до сих пор не видели интервью Сергея.

По словам Виктория, западные спецслужбы и дальше будут использовать ситуацию в Солсбери как свой козырь.

- С Навальным несерьезно получилось. Навальный не та фактура, а в истории с моими родственниками можно до бесконечности спекулировать и спекулировать, - поясняет Виктория Скрипаль.

Юлия последний раз звонила в Россию в прошлом году Фото: REUTERS

«ЕГО УЖЕ НЕТ В ЖИВЫХ, А У ЮЛИ СВОЯ ЖИЗНЬ»

В конце разговора с нашим корреспондентом, Виктория и вовсе заявила, что самого Скрипаля уже нет в живых…

- Мы коронавирусом болели в декабре, 7 января умерла наша бабушка - его мама, - продолжает Виктория. - До Британии точно дошла информация о ее смерти. В посольстве Великобритании нас заверили, что информация будет доведена до адресата. Но никакой обратной реакции мы не получили. Он ведь не только не передал соболезнований, так даже гвоздик не прислал на ее могилу. Поэтому я думаю, что его уже нет в живых. Да и Юля сама мне сказала в октябре, когда мы в последний раз созванивались, что она получает половину пенсии Сергея. Так, мне кажется, делают после потери кормильца. О нем ничего не рассказывала, кроме того, что он дышит через трубку.

ЗВОНОК ПОЛИТОЛОГУ

«Скрипаль жив, но в изоляции»

- В случае с британскими спецслужбами может быть все, что угодно. Может, Сергей Скрипаль действительно уже мертв, - рассуждает директор Института политических исследований Сергей Марков. - Но я считаю, что они его просто изолировали. Скорее всего, он не верит в то, что его отравили российские спецслужбы, а считает, что это сделали как раз британские. Поэтому ему не дают появляться на людях, давать интервью и лишний раз выходить на связь. Потому что в таком случае Сергей Скрипаль обязательно об этом заявит.

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